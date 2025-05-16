Если использовать такой способ, то мясо может иметь проблемы с текстурой, говорят специалисты.

Иногда бывает такое, что вы уже настроились делать ужин, однако забыли разморозить мясо. Некоторые люди в таком случае могут положить замороженное мясо в микроволновую печь, чтобы быстро разморозить его, однако эксперты советуют этого не делать. Об этом пишет Health Digest.

Как отметил пищевой ученый из Университета Абертея в Данди (Шотландия) Костас Статопулос, это не лучшая идея. По его словам, в мясе, которое не было разморожено должным образом, могут размножаться вредные бактерии.

В то же время другой эксперт Джесс Прайлз говорит, что не стоит готовить замороженное мясо в микроволновке, ведь оно будет иметь "странный" вкус. Она объяснила, что мясо после такого метода имеет вкус "перегретого", ведь это происходит из-за окисления липидов.

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Кроме того, из-за такого способа размораживания мясо может иметь проблемы с текстурой. В частности доктор философии, доцент Северо-Западного университета штата Миссури (США) Джейкоб Туэлл отметил, что когда мясо, к примеру, курицу готовят в микроволновой печи, молекулы воды в мясе начинают вибрировать и производить тепло.

"Из-за высокого содержания влаги микроволновая печь способна очень быстро нагреть продукт. Однако, когда это происходит, микроволны также вызывают изменения в структуре белков, что, в свою очередь, может изменить его текстуру", - подчеркнул Туэлл.

Он отметил, что из-за этого мясо становится жестким и резиновым.

Как лучше всего размораживать мясо?

Министерство сельского хозяйства США (USDA) советует размораживать мясо в холодильнике. Это означает, что нужно его поставить туда заранее, поскольку ему для размораживания может понадобиться минимум 24 часа.

"Для более быстрого размораживания USDA рекомендует использовать размораживание в холодной воде. Положив мясо в герметичную упаковку, погрузите его в холодную водопроводную воду. Затем меняйте воду каждые 30 минут до полного размораживания. Размороженное таким образом мясо следует готовить немедленно", - рекомендуют в материале.

В то же время эксперты говорят, что размораживание мяса в микроволновой печи может быть безопасным, если вы готовите его сразу.

Другие советы экспертов относительно мяса

Ранее кулинар поделилась трюком для сочной курицы в духовке. В частности она порекомендовала использовать для запекания форму для хлеба. По ее словам, таким образом в узкой форме для хлеба мясо ближе друг к другу, что удерживает влагу и предотвращает высыхание кусочков, оставляя их сочными и ароматными.

Также диетологи ответили, что происходит с телом, если ежедневно есть красное мясо. Известно, что к такому мясу относятся говядина, телятина, свинина и баранина.

"Несмотря на то, что в последние годы красное мясо вызывает споры, оно может быть включено в сбалансированную диету", - заверила одна из диетологов.

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