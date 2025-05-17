Только при выполнении этих условий Путин готов рассматривать вариант прекращения огня.

Западные СМИ распространяют предполагаемые требования, озвученные главой российской делегации Владимиром Мединским на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом пишет Clash Report.

Эти требования якобы включают:

Нейтральная Украина аналогично модели нейтралитета Австрии - никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской земле.

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Отсутствие репараций - взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению ущерба, нанесенного войной.

Права русскоязычных - Украина должна принять европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец "националистической пропаганде".

Признание территорий - Украина не должна претендовать и выдвигать конституционные претензии России на Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и оккупированный Крым и не противодействовать в действиях по их международному признанию.

Вывод ВСУ с оккупированных территорий: украинские войска должны оставить пять регионов, на которые претендует Россия.

Только при выполнении этих условий, утверждают источники Bloomberg, президент РФ Владимир Путин готов рассматривать вариант прекращения огня.

Стоит отметить, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что представители России во время переговоров в Турции озвучивали вещи, которые для Украины недопустимы. По его словам, представители Украины "спокойно" отнеслись к их словам. Что именно говорили россияне - Тихий не рассказал.

Переговоры в Стамбуле - детали

В Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Стороны анонсировали обмен пленными по формуле "1000 на 1000". И договорились, как заявили в РФ, представить "видение возможного будущего прекращения огня"

РФ во время переговоров в пригрозила захватить Харьковскую и Сумскую области, утверждают источники The Economist. Мединский, по данным издания, заявил, что Россия "готова сражаться вечно".

После переговоров Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск созвонились с Трампом. Президент США пока никак не комментировал итоги встречи в Стамбуле.

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