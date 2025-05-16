По словам Тихого, украинская делегация прекрасно справилась, и наша основная позиция осталась неизменной.

Представители России во время переговоров в Турции озвучивали вещи, которые для Украины недопустимы. Как сообщает "Суспільне", об этом журналистам после завершения переговоров с россиянами рассказал Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины.

По его словам, представители Украины "спокойно" отнеслись к словам представителей России. Что именно говорили россияне - Тихий не рассказал.

"У нас, как вы знаете, долгий опыт переговоров с россиянами, начиная с 2014 года. Украинская делегация прекрасно справилась, спокойно. Наша основная позиция осталась неизменной", - сказал он.

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Представитель МИД также сообщил, что представители Украины готовы были договариваться о прекращении огня во время переговоров. Впрочем, представители России имели ограниченный мандат, чтобы принимать подобные решения во время переговоров.

Тихий также сообщил, что Китай и Бразилия поддерживают прекращение огня.

"Мы хотим увидеть их поддержку сейчас, они имеют влияние на Россию, но должно быть полное прекращение огня - не для галочки, не на 30 дней, 60 или 90. Мы готовы к этому", - отметил он.

Переговоры в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, во время первой с 2022 года прямой встречи представители Украины и России обсуждали прекращение огня, масштабный обмен пленными 1000 на 1000 и возможность личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Министр обороны Украины Рустем Умеров относительно обсуждения личной встречи между Зеленским и Путиным отметил, что сейчас команды работают над этим.

В то же время глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина инициировала встречу лидеров двух государств, поэтому Москва "приняла это к сведению".

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