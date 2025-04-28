Окончательно новое немецкое правительство будет сформировано 6 мая.

Будущий канцлер Германии, глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц определился с кандидатурами на должности руководителей министерств, пишет Bloomberg и Politico.

Отмечается, что бывшую руководительницу энергетического предприятия Екатерину Райхе Мерц выдвинул на должность министра экономики и энергетики, а главу концерна MediaMarkt Карстена Вильдбергера - на должность руководителя новосозданного министерства цифровизации.

Министром иностранных дел станет Иоганн Вадефул, который, по данным издания, "является преданным европейцем" и "твердо поддерживает помощь Украине в ее защите от вторжения России". 62-летний Вадефул также "близок к вооруженным силам, поскольку служил солдатом-добровольцем в 1980-х годах".

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Министром по особым делам и руководителем ведомства федерального канцлера станет Торстен Фрай, а министром транспорта - Патрик Шнидер. Карин Прин, вероятно, будет руководить министерством образования, Нина Варкен будет назначена главой министерства здравоохранения.

Культурными и медийными делами будет руководить известный журналист и издатель Вольфрам Веймер, а министром спорта и привлечения волонтеров станет депутат Бундестага Кристиане Шендерляйн.

Bloomberg пишет, что ХДС должен подписать свое коалиционное соглашение с социал-демократами на внеочередном съезде в понедельник. Последний шаг формирования правительства должен состояться 6 мая, когда Мерц получит поддержку от законодателей нижней палаты парламента, после чего примет присягу вместе со своей командой.

Заявления Мерца относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН Мерц пообещал Украине Taurus, чтобы она могла ударить по Крымскому мосту. Свое намерение будущий канцлер объяснил тем, что позицию Киева нужно усилить и заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки. Он заявил, что Киеву нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" на поле боя.

В то же время Мерц выступает против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, пока продолжается ее война с Россией. "Украина находится в состоянии войны. А страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза. Это касается именно текущего момента", - подчеркивал политик.

Лидер Христианско-демократического союза планирует посетить Украину сразу после своего вступления в должность канцлера Германии. Как писали WELT и Politico, Мерц будет представлять страну во время визита в Киев, если будет избран вовремя. Возможная поездка нового канцлера запланирована на начало мая, сейчас она находится на стадии подготовки.

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