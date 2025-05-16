В прошлом году в судах стало больше уголовных и гражданских дел.

В 2024 году украинцы чаще всего судились из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги, сообщает портал Опендатабот.

В прошлом году аналитики насчитали 298 тыс. дел, касающихся долгов за коммуналку - это 28% от всех гражданских дел. В призовую тройку также вошли дела о займах и кредитах - 126 тыс. или 12%, а также разводы - 120 тыс. или 11.5%.

Гражданские дела стали самыми популярными у судей в 2024 году. Их стало больше на 7% - до 1 млн против 982 тыс. в 2023 году. Среди рассмотренных дел судами 33% или более 1 млн. касались административных правонарушений, а еще 17% - уголовных.

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Аналитики также констатируют существенный рост количества уголовных дел - в 1,6 раза. Если раньше их было 332 тыс., то теперь стало 528 тыс.

Зато в хозяйственных и административных судах дел стало меньше на 14% и 11% соответственно. Дел по административным правонарушениям стало на 5% меньше.

Административные суды в прошлом году чаще всего получали пенсионные иски. Больше всего обращений было от уволенных с публичной службы по поводу пенсий - 151 тысяча или 33,7%. В тройку лидеров также вошли пенсионное страхование и пенсионное страхование "чернобыльцев".

Всего в 2024 году украинские суды рассмотрели 3,1 млн дел, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Долги за коммунальные услуги

Как рассказал в комментарии УНИАН Владислав Мартынчук, в некоторых регионах есть особенности по начислению и уплате коммуналки во время военного положения.

В конце 2023 года Кабмин ввел новые правила по оплате коммунальных услуг во время войны. На территории, где ведутся боевые действия, распространяются некоторые льготы. Например, нет штрафных санкций за неуплату коммунальных услуг, то есть не начисляется пеня. Также жителям зоны боевых действий не могут отключить коммунальные услуги, даже если за них не платят. С таких людей не имеют права принудительно взимать плату за долги.

Также юрист объяснил, могут ли отключить отопление всему подъезду за долги одной квартиры.

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