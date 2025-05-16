Первый заместитель министра иностранных дел Украины подчеркнул, что давление на Россию должно продолжаться.

Украина ожидает скорейшей встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в комментарии журналистам сказал Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Он отметил, что предыдущий успех сегодняшних переговоров еще нужно закрепить, что означает, что давление на Россию должно продолжаться. Кроме того, добавил Кислица, на этом этапе мы не должны расслабляться.

"И есть много вопросов, которые можно решить только в случае встречи лидеров. Ведь, учитывая сложность вопросов и природу Российской Федерации, где практически каждый вопрос, который стоит на кону, может быть решен только президентом Путиным, мы с нетерпением надеемся, что саммит состоится как можно быстрее", - сказал представитель МИД.

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Переговоры в Стамбуле 16 мая

Как сообщал УНИАН, 16 мая во время первой с 2022 года прямой встречи представители Украины и России обсуждали прекращение огня, масштабный обмен пленными 1000 на 1000 и возможность личной встречи Зеленского и Путина.

Министр обороны Украины Рустем Умеров относительно обсуждения личной встречи между Зеленским и Путиным отметил, что сейчас команды работают над этим. В то же время глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина инициировала встречу лидеров двух государств, поэтому Москва "приняла это к сведению".

Георгий Тихий, спикер МИД Украины, подчеркнул, что представители России во время переговоров озвучивали вещи, которые для Украины недопустимы. По его словам, представители Украины "спокойно" отнеслись к словам представителей России.

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