Члены СДПГ считают, что передача ракет Украине станет опасным шагом для Германии.

Между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с будущим канцлером Фридрихом Мерцем намечается раскол. Разногласия, в частности, вызвал вопрос передачи Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что члены коалиции, которую предложил сформировать Мерц из членов СДПГ и ХДС, спорят по поводу ключевых элементов коалиционного соглашения. Среди главных вопросов - повышение минимальной заработной платы в стране и снижение налогов для малообеспеченных семей.

В агентстве подчеркнули, что публичные препирательства омрачили начало двухнедельного периода, в течение которого члены партии СДПГ будут голосовать по коалиционному соглашению. В случае, если предложение будет отвергнуто, единственным вариантом формирования правительства большинства для Мерца станет партнерство с ультраправой партией Альтернатива для Германии. Пока будущий канцлер исключает этот сценарий.

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Журналисты поделились, что лидер молодежного крыла СДПГ уже призвал членов партии голосовать против коалиционного соглашения. Результаты голосования будут опубликованы 30 апреля.

Кроме того, генеральный секретарь партии ХДС Карстен Линнеман говорил о том, что он не войдет в кабинет Мерца в качестве следующего министра экономики Германии. В агентстве добавили, что он останется на посту секретаря партии.

Линнеман объяснил свое решение тем, что партия все еще "нуждается в перестройке" после долгого пребывания у власти экс-канцлера Ангелы Меркель.

"Я хочу продолжать в том же духе. Сильный ХДС необходим для осуществления политических перемен в Германии", - сказал Линнеман в разговоре с журналистами.

В агентстве считают, что спор о ракетах Taurus стал последним признаком того, что СДПГ и ХДС, возможно, не смогут легко преодолеть свои разногласия. Уходящий канцлер Олаф Шольц неоднократно запрещал передавать ракеты Украине, а Мерц настаивает на обратном.

Министр обороны Германии Борис Писториус, говоря о предложении передать ракеты Taurus Украине, подчеркнул, что "есть некоторые аргументы в пользу этого решения, но есть и много аргументов против этого", напомнили в агентстве.

Журналисты отметили, что если коалиционное соглашение будет поддержано, Мерц примет присягу в качестве канцлера уже 6 мая. На следующий день он планирует совершить свою первую поездку за границу в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ракеты Taurus для Украины - важные новости

Ранееглава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала позицию будущего канцлера Германии Фридриха Мерца относительно поставок Украине крылатых ракет Taurus. Политик считает, что нужно "сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя".

Кроме того, Financial Times писало, что Мерц пообещал Украине Taurus, чтобы она могла ударить по Крымскому мосту. Он выразил уверенность, что Киеву нужна помощь, чтобы "продвинуться вперед" на поле боя.

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