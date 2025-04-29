Он надеется, что США продолжат помогать Украине.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что не примет продиктованный мир для Украины.

Как передает немецкий новостной телеканал ntv-de, во время партийной конференции в Берлине будущий канцлер Германии сказал, что его страна вместе с Европой поддерживают Украину в ее защите от Российской Федерации:

"Это не совместимо с продиктованным миром или подчинением фактам, созданным военными, и, конечно же, не противоречит провозглашенной воле самой Украины".

Мерц надеется, что Соединенные Штаты Америки вместе с Европой продолжат поддерживать Украину, а переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Риме станут началом серьезного мирного процесса, "достойного этого названия".

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Позиция Мерца по Украине

Напомним, Фридрих Мерц одержал победу на федеральных выборах в Германии, возглавив блок ХДС/ХСС. Он должен быть приведен к присяге 6 мая.

Политик поддерживает передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, но при условии координации с европейскими партнерами. Он считает, что такие ракеты могут помочь Украине влиять на ход войны, в частности, поражая стратегические объекты.

Мерц выступает за победу Украины в войне - для него это означает восстановление территориальной целостности страны и ее право самостоятельно выбирать политические и военные союзы.

Кроме того, после победы на выборах политик объявил, что Германия и Европа должны стать более независимыми в вопросах безопасности и обороны, уменьшая зависимость от Соединенных Штатов Америки.

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