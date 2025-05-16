Своим отношением к украинскому языку блогерша разозлила Сеть и нескольких влиятельных людей.

Правоохранители открыли ряд уголовных дел против скандально известной блогерши из Днепра Анны Алхим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции.

"В отношении Анны Буряченко (настоящее имя блогера - УНИАН) открыли три уголовных производства по трем статьям - 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

В каких конкретно действиях подозревают медийную личность - не уточняется. Но отметим, что статья 111 - это государственная измена, статья 161 - разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды, статья 346 - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Сама блогер уже отреагировала на эту информацию в своих соцсетях. Она записала "кружочек", в котором эмоционально упомянула нардепа Наталью Пипу, а также опубликовала старую шутку о том, что "обыск является признаком успеха".

Языковой скандал вокруг Анны Алхим

Как писал УНИАН, в начале мая в украинском медиапространстве вспыхнул языковой скандал вокруг Анны Алхим. На праздновании крещения детей ее коллеги Стаси Макеевой блогер недовольно отреагировала на просьбу спеть любую песню на украинском языке. В частности она показательно закатила глаза и что-то возмущенно пробурчала.

Этот момент попал на видео и широко разошелся по Сети.

Через несколько дней после этого ветеран войны и главный герой 13 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько сообщил, что он обратился в СБУ и Офис Генерального прокурора с заявлением на Анну Алхим. В частности он обвинил инфлюенсера в том, что она, начиная с 2020 года, неоднократно демонстрировала приверженность российскому диктатору и России в целом.

Также на поведение Алхим обратила внимание народный депутат Наталья Пипа. Она подала депутатское обращение в СБУ и Нацполицию "из-за угрозы национальной безопасности" с требованием "расследования, предоставления правовой оценки и немедленной жесткой реакции".

Впоследствии Пипа сообщила, что после подачи депутатского обращения она начала получать угрозы с неизвестных телефонных номеров.

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