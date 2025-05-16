Ученым удалось лучше исследовать структуру спутника Земли.

Исследователи NASA получили новые подсказки о том, почему две стороны Луны - одна, которая постоянно обращена к Земле, и другая, которая всегда отвернута, имеют разный вид. Об этом пишет Reuters.

Информация, которую получила миссия GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) космического агентства США, свидетельствует о том, что глубокие недра Луны имеют асимметричную структуру, которая, вероятно, была вызвана сильным вулканизмом в его окрестностях миллиарды лет назад, благодаря чему сформировались особенности его поверхности.

Ученые выяснили, что ближняя сторона Луны прогибается немного больше, чем дальняя, во время ее эллиптической орбиты вокруг Земли. По словам исследователей, это говорит о различиях в обеих сторонах лунных недр, в частности, в геологическом слое, который называют мантией.

Видео дня

"Наше исследование показывает, что недра Луны неоднородны: сторона, обращенная к Земле - ближняя - более теплая и более геологически активная в глубине, чем дальняя", - отметил руководитель группы динамики Солнечной системы в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии и ведущий автор исследования, которое опубликовано в журнале Nature, Райан Парк.

Отмечается, что ближняя сторона Луны покрыта большими равнинами, которые образовались из расплавленной горной породы, остывшей и затвердевшей миллиарды лет назад. В то же время дальняя сторона спутника имеет более пересеченную местность с небольшим количеством равнин.

По предположениям некоторых ученых, сильный вулканизм на ближней стороне вызвал различия на поверхности, которые можно увидеть сегодня.

Также исследователи подсчитали, что ближняя часть мантии в среднем на 100-200 градусов по Цельсию горячее дальней, поэтому эта разница в температуре, вероятно, поддерживается радиоактивным распадом элементов тория и титана на ближней стороне.

"Ближняя и дальняя стороны Луны выглядят очень по-разному, о чем свидетельствуют различия в топографии, толщине коры и количестве элементов, вырабатывающих тепло внутри", - объяснил Парк.

Известно, что диаметр Луны составляет около 3475 км - чуть больше четверти диаметра Земли. Лунная мантия - это слой, который расположен под корой и над ядром, имеющий глубину около 35-1 400 км под поверхностью.

Отмечается, что мантия составляет около 80% массы и объема Луны, а также состоит преимущественно из минералов оливина и пироксена, что схоже с земной мантией.

"Тот факт, что обнаруженная асимметрия в мантии совпадает с геологической структурой поверхности - например, различия в количестве кобыльих базальтов (вулканической породы) возрастом примерно 3-4 миллиарда лет между ближней и дальней стороной - свидетельствует о том, что процессы, которые обусловили древний лунный вулканизм, активны и сегодня", - подчеркнул планетолог из Калифорнийского технологического института, соавтор исследования Алекс Берн.

В Reuters добавили, что исследователи потратили годы на анализ данных космического аппарата GRAIL Ebb and Flow, который находился на орбите Луны с декабря 2011 года по декабрь 2012 года.

"Наше исследование предоставляет наиболее подробную и точную гравитационную карту Луны на сегодня. Эта усовершенствованная гравитационная карта является критически важной основой для разработки лунных систем позиционирования, навигации и синхронизации (PNT), которые необходимы для успеха будущих миссий по исследованию Луны. Улучшая наше понимание гравитационного поля Луны, она способствует созданию точной лунной системы отсчета и времени, что делает возможной более безопасную и надежную навигацию для космических аппаратов и наземных операций", - отметил Парк.

Поэтому такое исследование, по словам ученых, дает больше информации о вечном спутнике Земли.

"Луна играет жизненно важную роль в стабилизации вращения Земли и создании океанских приливов, которые влияют на природные системы и суточные ритмы. Наши знания о Луне расширились благодаря пилотируемым и роботизированным миссиям, которые раскрыли детали о ее поверхности и недрах, однако остается много вопросов о ее глубинной структуре и истории. Как наш ближайший сосед, Луна продолжает оставаться важным объектом научных открытий", - добавил Парк.

Другие исследования о космосе

Ранее астробиолог Барри Ди Грегорио заявил, что NASA обнаружило признаки жизни на Марсе, но скрывает это. Он пояснил, что NASA хранит молчание, чтобы подогреть интерес к своим надеждам отправить людей на Красную планету в 2030-х годах.

"Я думаю, что они не хотят ничего говорить об этом из-за того, что они отправляют туда людей... Если они говорят, что мы обнаружили жизнь на Марсе, она может отличаться от земной и может быть токсичной или опасной для людей-астронавтов. Вот что я думаю", - отметил астробиолог.

Также сообщалось, что ученые определили ближайшую планету к Земле. Речь идет о Меркурии, который находится ближе к Земле, чем Венера или Марс.

По словам исследователей, расстояние ближайшего сближения Земли с Меркурием составляет 77 миллионов километров. В то же время некоторые космические аппараты, включая зонд NASA Parker Solar Probe, могут добраться до планеты примерно за пять часов при максимальной скорости.

Вас также могут заинтересовать новости: