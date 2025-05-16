Какой бы цирк не устраивал Путин, президент США остается очевидно благосклонным к российскому диктатору.

Европейские чиновники сомневаются, что президент США вообще решится ввести новые санкции против России, какие бы выкрутасы не устраивал Кремль, торпедируя мирные переговоры. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на частные разговоры еврочиновников.

Сегодня лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании вместе с президентом Украины провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом, чтобы обсудить следующие шаги после российского дипломатического цирка в Турции. В этом разговоре европейцы выразили президенту США свое разочарование результатами стамбульских переговоров, но до сих пор остается непонятным, удалось ли им склонить Трампа к более жесткому подходу в отношении России и ее диктатора.

Издание отмечает, что еще неделю назад США и Европа, казалось, были на одной волне, выставив Путину ультиматум: либо безусловное 30-дневное прекращение огня, либо новые масштабные санкции против России. Однако когда Кремль начал сопротивляться, сначала предложив переговоры в Турции вместо перемирия, а затем сорвав и сами переговоры, Трамп каждый раз реагировал снисходительно.

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Публично европейцы придерживаются своей линии - если Путин не согласится на перемирие, будут применены санкции. Однако в частных разговорах европейские чиновники разочарованы и смущены тем, что Трамп очевидно постоянно уклоняется от более жестких действий в отношении России.

Как пишет Bloomberg, некоторые из европейцев до сих пор считают, что президент США таки выполнит предыдущие угрозы и введет новые банковские санкции против России и даст ход законопроекту сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях для покупателей российской нефти. В частности, по словам осведомленных собеседников, американские чиновники, которые на этой неделе встретились со своими европейскими коллегами в Турции, подтвердили готовность ввести новые санкции против России.

Однако другие настроены скептически и не верят, что Трамп заинтересован во введении санкций, предложенных Грэмом. При этом европейские чиновники ссылаются на своих американских коллег, которые четко дали понять, что любое решение относительно следующих шагов должен принять именно Трамп.

И именно здесь кроется проблема. Единственной публичной реакцией президента США на срыв переговоров в Стамбуле было не подтверждение обещания ввести санкции, а озвученное желание позвонить Путину и даже встретиться с ним.

Переговоры в Стамбуле: последние новости

Как писал УНИАН, во время сегодняшних переговоров в Стамбуле российская делегация озвучила заведомо неприемлемые требования к Украине - отдать россиянами все территории, которые они вписали в свою конституцию.

При этом россияне угрожали отобрать силой и другие восточные области Украины, если она продолжит сопротивляться. Также российская делегация озвучила готовность России воевать "вечно".

Некоторые обозреватели расценили эти переговоры как дипломатическую победу Путина, поскольку тот избежал необходимости останавливать боевые действия, но при этом не был за это наказан и даже получил в награду обещание Трампа о личной встрече.

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