По мнению журналистов, результат встречи будет рассматриваться как неудача для Зеленского.

Хотя сегодняшняя встреча в Стамбуле не достигла больших успехов в прекращении войны в Украине, она представляет собой символическую победу для президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета The Guardian.

Акцентаруется, что РФ отказалась принять 30-дневное прекращение огня, которое Украина и ее европейские союзники требовали в качестве предварительного условия для переговоров.

"Российский лидер был занят деликатным балансированием с президентом США, по-видимому, поддерживая мирные переговоры, чтобы остаться в милости Трампа, в то же время настаивая на условиях, которые по сути равносильны капитуляции Украины", - сказано в статье.

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По мнению журналистов, результат, вероятно, будет рассматриваться как неудача для украинского лидера Владимира Зеленского, после его смелой авантюры с вызовом Путину на прямую встречу в надежде завоевать расположение Вашингтона и разоблачить то, что Украина называет пустыми обещаниями российского лидера положить конец войне. Они пишут:

"Тупик, похоже, прокладывает путь к саммиту США и России после того, как Трамп в четверг подорвал переговоры, заявив, что "ничего не произойдет", пока он лично не встретится с Путиным. В пятницу президент США, который становился все более нетерпеливым из-за медленного темпа переговоров, заявил, что встретится со своим российским коллегой "как только мы сможем это организовать", что вызвало опасения в Киеве, что они могут оказаться в стороне, пока другие решают их судьбу".

Отмечается, что Зеленский провел последние несколько недель, удовлетворяя различные требования США, чтобы продемонстрировать свою готовность к миру. Но последние замечания Трампа - о том, что саммит США и России является единственным путем к разрешению конфликта - подчеркнули его неспособность повлиять на мышление президента США. Надежды в Киеве и среди его европейских союзников на то, что Трамп введет жесткие санкции после провалившихся переговоров, были подорваны заявлением президента США о том, что он хочет встретиться с Путиным, - что оставило Москву без особых стимулов к компромиссу в Турции.

Переговоры в Стамбуле - детали

Владимир Мединский, ультраконсервативный глава российской делегации, заявил, что Москва удовлетворена результатами и готова продолжать переговоры с Киевом. Обе стороны заявили, что обсуждали организацию встречи Зеленского и Путина, которые встречались только один раз в 2019 году.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши поддержали позицию президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего "неприемлемыми" требования Москвы на переговорах в Стамбуле. Такое заявление в пятницу во время саммита Европейского политического сообщества в Албании сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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