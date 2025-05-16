Путин, по словам демократа Ричарда Блументаля, будет продолжать затягивать и блокировать усилия по прекращению огня.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и представил им законопроект "разгромных" санкций против России.

Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы, сообщает Bloomberg.

Грэм, один из авторов санкционного законопроекта, который предусматривает вторичные 500% пошлины на основные товары российского экспорта, призвал "перестать играть в игры с Россией".

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"Президент [России Владимир] Путин не намерен быть миролюбивым. Все, на что он согласится, будет ложью, и ему нужна сильная доза военной мощи против него и экономической реальности", - отметил один из поддерживавших законопроект сенаторов США, Роджер Уикер.

Путин, по словам еще одного сенатора, демократа Ричарда Блументаля, "будет продолжать затягивать и блокировать усилия по прекращению огня, пока его экономика не окажется в изоляции - на финансовом острове".

В своём заявлении Блументаль, как сообщает Reuters, призвал немедленно вынести санкционный пакет на голосование.

Сокрушительные санкции против РФ

На сегодняшний день у законопроекта в Сенате уже не менее 73 соавторов из 100, однако руководство палаты пока не обозначило возможную дату его рассмотрения. Законопроект поддержали почти 80 сенаторов, включая членов Республиканской и Демократической партий.

1 мая официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США пока не намерены снимать санкции с России, все действующие рестрикции остаются в силе.

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