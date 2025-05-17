Французский президент сказал, что европейцы снова проведут обмен мнениями с Дональдом Трампом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле актуальным остается единственное конкретное предложение, которое было сделано, - это безусловное прекращение огня.

"Мы продолжаем (...) готовить новые санкции совместно с Соединенными Штатами Америки на случай, если они не найдут позитивного отклика", - сказал он, пишет Le Monde.

По его словам, украинская делегация ожидает "в ближайшие часы или дни ответа на направленные россиянам запросы". Французский президент добавил, что европейцы, со своей стороны, снова проведут обмен мнениями с Дональдом Трампом.

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"Президент Трамп намерен провести переговоры с российской стороной, чтобы прояснить произошедшее и попытаться двигаться вперед", - уточнил он, упомянув возможные "телефонные контакты" первоначально с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры в Стамбуле - оценка итогов

Хотя сегодняшняя встреча в Стамбуле не достигла больших успехов в прекращении войны в Украине, она представляет собой символическую победу для президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета The Guardian.

Акцентаруется, что РФ отказалась принять 30-дневное прекращение огня, которое Украина и ее европейские союзники требовали в качестве предварительного условия для переговоров.

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