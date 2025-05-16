Эксперты объяснили, почему собака наклоняет голову, когда слушает своего хозяина, и почему это нравится не только нам.

Вероятно, любой владелец собаки хотел бы говорить на языке своего питомца, но увы. Поэтому нам приходится присматриваться к собакам, чтобы понять, о чем они думают. Но даже в этом случае многие люди не имеют ни малейшего представления о том, что означают некоторые сигналы. К примеру, по какой причине собака склоняет голову на сторону, когда вы с ней разговариваете - неважно, обсуждаете ли вы с ней, что приготовить на ужин или планы на отпуск? Оказывается, это не просто так.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему кошка бодает головой - объяснение, которое растрогает каждого.

Почему собака наклоняет голову в то время, когда вы с ней разговариваете

По информации веткликники VCA, собаки мило склоняют голову набок, когда вы разговариваете, чтобы лучше вас слышать, пишет британский таблоид Express.co.uk. Они улавливают интонацию и прислушиваются к "словам-триггерам", например, "есть", "гулять" и т.п. "Собаки оценивают не только слова и интонацию, но также выражение нашего лица и язык нашего тела - это все помогает им интерпретировать человеческое общение, - говорят эксперты.

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Как поясняют специалисты, иногда мешать собаке видеть нас может их форма головы и морды. "Они наклоняют головы, чтобы улучшить визуальную перспективу. Наклон головы, который нам кажется таким милым, расширяет диапазон зрения и позволяет собаке лучше видеть лицо хозяина и наблюдать за его эмоциями, а это улучшает коммуникацию", - объясняют специалисты клиники.

Разумеется, если у вас бульдог или другая собака, но с плоской мордой, то они не так сильно склоняют голову, потому что носы им не настолько мешают.

Интересно, что часто владельцы неосознанно поощряют своих питомцев - ведь это так "мило". Они начинают поглаживать четырёхлапых, продолжая разговаривать с ними тихим тоном или улыбаются, когда собака наклоняет голову. По мнению экспертов, вот вам еще одна причина, по которой собаки могут наклонять голову - мы сами их поощряем: "Чем больше мы восхищаемся милым наклоном головы собаки, тем больше собака понимает, что это нам нравится - и им тоже".

Собаки наклоняют голову, потому что они понимают, что мы им говорим что-то хорошее, в то время, когда у нас это звучит "Разве это не мило?.."

Таким образом, есть три причины того, почему собака наклоняет голову набок при вашем разговоре с ней:

чтобы лучше вас слышать и не пропустить слова по типу "ужинать" или "прогулка";

чтобы лучше вас видеть и уловить эмоции;

чтобы вы их еще раз похвалили и погладили.

Скажите, ну разве это не мило?

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