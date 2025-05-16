Украинские судьи приняли участие в полугодовом съезде Европейской ассоциации судей

В рамках собрания EAJ единогласно приняла четыре резолюции в защиту судебной независимости.

В мае, в Армении состоялось полугодовое собрание Европейской ассоциации судей (EAJ) - Региональной группы Международной ассоциации судей (IAJ). В мероприятии приняли участие представители 34 национальных ассоциаций судей Европы, включая делегацию Ассоциации судей Украины.

Международная конференция была посвящена актуальным угрозам для судебной власти в Европе.

Украинская делегация вместе с европейскими коллегами обсудила темы политического давления на судей, финансовой зависимости судебной системы и усиления роли профессиональных объединений в защите институциональной независимости судей.

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"Украинская делегация не просто присутствовала на мероприятии, а достойно представляла государство на всех уровнях - активным диалогом с коллегами и поднятие критически важных тем, среди которых: вопрос судейского вознаграждения, кадровый голод и крайне низкое материальное обеспечение аппаратов судов. По итогам конференции было принято четыре заявления по ситуации в Италии, Венгрии, Чехии и Румынии, а также общее Заявление "О материальной независимости судей". В котором четко отмечена необходимость надлежащего финансирования судебной системы и важность роли органов судейского самоуправления - таких как судейские советы, профсоюзы и ассоциации - в защите независимости правосудия", - отметила Марина Барсук, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда

На аналитический запрос EAJ Ассоциацией судей Украины был подготовлен содержательный письменный ответ, в котором раскрыт ряд важных вопросов:

конституционные и законодательные гарантии судейского вознаграждения в Украине;

проблематика ежегодного установления заниженного размера прожиточного минимума в Законе Украины о государственном бюджете, который применяется к расчету вознаграждения судей;

устоявшиеся правовые позиции Верховного Суда о недопустимости сужения гарантий материального обеспечения судей за пределами специального закона;

анализ решений Конституционного Суда Украины, которые подчеркивают, что уровень вознаграждения является элементом независимости и не может снижаться другими нормативными актами.

Представители нашей страны также обратили внимание на ограниченность участия судебной власти в формировании государственного бюджета, потребность в законодательной предсказуемости и единстве подходов к оплате труда судей всех инстанций.

В рамках собрания EAJ единогласно приняла четыре резолюции в защиту судебной независимости.

Со стороны Италии - осуждены предложенные конституционные изменения, в частности введение жеребьевки при формировании Высшего совета судопроизводства, его разделение на отдельные органы и изъятие дисциплинарных полномочий;

Чехия - резко раскритикован закон, уменьшающий судейское вознаграждение на 2025 год путем изменения механизма индексации, несмотря на вето президента и отклонение Сенатом;

Венгрия - выражена глубокая обеспокоенность из-за публичных атак на судей, дискриминационных норм о продлении полномочий после 65 лет и новых законодательных инициатив без участия судебного сообщества;

Греция - обращено внимание на использование дисциплинарных процедур как инструмента давления на судей, в частности при помощи предложенных процессуальных изменений и публичных обвинений.

Делегацией была проведена коммуникация на уровне всех делегаций, присутствующих на съезде, с целью обсуждения проблематики несоблюдения гарантий судейской независимости, что позволило привлечь широкое международное внимание к актуальным вызовам в этой сфере, уточняет Ассоциация судей Украины.

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