Елена Зеленская позвонила мужу после того, как увидела спор в записи.

Ссора президентов Украины и США в Овальном кабинете Белого дома в конце февраля стала тяжелым эмоциональным испытанием для Владимира Зеленского, но ему удалось сохранить спокойствие. Об этом в интервью журналистке ТСН Маричке Падалко рассказала супруга президента Елена Зеленская.

По словам первой леди, в тот вечер она была "чем-то занята" и не смотрела прямую трансляцию встречи в Овальном кабинете. Поэтому о конфликте между президентами она узнала в тот момент, когда уже появились реакции и аналитические комментарии.

"Потом я уже быстро пересмотрела, что было, и мне было интересно, что об этом думают другие. И меня порадовало, слава Богу, что реакция была такая же, как и у меня", - рассказала Елена Зеленская.

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По ее мнению, президенту было трудно выдержать такое напряжение, поэтому она решила позвонить ему и спросить, как он чувствует себя после того, что произошло.

"Я спросила, что там, как. Он говорит: "Нормально, все нормально. Мы работаем. Все, пока". Ну, он стойкий. Я не думаю, что это ему было приятно и не сложно. А ведь это был для него вызов эмоциональный, тяжелый. Однако все нормально", - рассказала Елена Зеленская.

Ссора в Овальном кабинете

Как писал УНИАН, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома состоялась публичная перепалка между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом. Во время встречи, которая транслировалась в прямом эфире, оба лидера вступили в эмоциональную перепалку, перебивая друг друга. Трамп заявил Зеленскому: "Ваша страна в большой беде. Вы не выиграете... У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам... У вас нет козырей".

После этого американская сторона обвинила Украину в неготовности обсуждать окончание войны и выгнала украинскую делегацию из Белого дома.

Международная реакция была неоднозначной. Большинство европейских лидеров выразили свою поддержку Украине и ее президенту. Но некоторые, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддержали Трампа, назвав его действия мужественным отстаиванием мира.

Некоторые аналитики выдвинули предположение, что ссора была умышленно спровоцирована Трампом, чтобы дать повод сократить помощь Украине и ослабить стратегические позиции Киева.

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