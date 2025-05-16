Эксперт рассказал о страшных последствиях для Земли в случае ядерной войны.

Мир находится на пороге климатического апокалипсиса, который вызван не постепенными выбросами парниковых газов, а обменом ядерным оружием. Возможность такого развития событий стала еще более очевидной из-за конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом пишет автор материалов об экологии Тед Нордгауз для The Wall Street Journal.

"Хотя долгосрочные последствия выбросов являются неопределенными, мы знаем, что ядерная война приведет к немедленной ядерной зиме. Когда мы думаем о ядерном апокалипсисе, мы, как правило, думаем о непосредственных последствиях: термоядерные взрывы, которые сжигают города и испаряют население. Но худшие последствия разворачиваются еще долго после того, как оружие взорвется. Масштабный термоядерный обмен окутал бы атмосферу сажей, погрузив мир в темноту и положив начало зиме, которая продлится десятилетиями", - отметил Нордхауз.

Несмотря на то, что сотни миллионов людей, скорее всего, погибли бы в первых пожарах, большая часть населения планеты, в том числе в воюющих странах, вероятно, умерла бы от дальнейшего зимнего голода, пишет эксперт.

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Угрозы применения ядерного оружия

"Утешает мысль, что обмен ядерными боеголовками в региональном конфликте, таком как между Индией и Пакистаном, может быть более ограниченным. Количество погибших от детонации нескольких десятков боеголовок могло бы исчисляться лишь несколькими миллионами, и это мало бы повлияло на температуру на планете", - предполагает автор материала.

Однако если Индия бомбит Исламабад, а Пакистан Мумбаи в ответ, тогда будет трудно предотвратить дальнейшую эскалацию. Более того, если межконтинентальные баллистические ракеты окажутся в воздухе, то другие ядерные державы фактически не смогут определить, куда они направляются, подчеркнул Нордхауз.

"Лидерам в Вашингтоне, Москве и Пекине нужно будет за считанные минуты принять решение о том, запускать ли свое оружие. Сценарии среднего уровня, включающие несколько сотен боеголовок, приведут к охлаждению климата, достаточному для уничтожения мирового производства продовольствия и торговли, и, вероятно, убьют сотни миллионов людей", - прогнозирует специалист.

Последствия ядерной войны

Если говорить о худшем сценарии, то засухи и неурожаи быстро распространятся по всему миру, вследствие чего сотни миллионов беженцев будут переезжать на другие континенты в поисках пищи, безопасности и убежища. Однако некоторые из них все же умрут от болезней и недугов, а большинство - от голода. Поэтому, как пишет Нордхауз, в случае такого сценария человеческой цивилизации наступил бы конец.

"Режим контроля над вооружениями, который мировые лидеры старательно выстраивали на последних этапах холодной войны, разваливается на куски. В феврале следующего года истекает срок действия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного в 2010 году, который ограничивает количество развернутых боеголовок у России и США до 1550 единиц - этого все еще достаточно для уничтожения цивилизации. Россия и США держат в резерве еще более 5 000 боеголовок. Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал", - напомнил автор материала.

По его словам, конфликты между ядерными противниками напоминают человечеству о том, что нет наибольшего риска для общества, как ядерная война.

"Нулевое ядерное оружие может быть такой же несбыточной мечтой, как и чистый ноль, но для политиков, филантропов и лидеров гражданского общества, независимо от их политических взглядов, не должно быть высшего приоритета, чем деэскалация этой угрозы", - подытожил Нордгауз.

Ядерное оружие в мире - последние новости

Ранее издание Axios сообщало, что США планируют потратить один триллион долларов на ядерное оружие в течение следующих 10 лет. Эта сумма больше, чем тратится на многие федеральные агентства.

По словам экспертов, таким образом Министерству обороны США нужно будет делать "сложный выбор относительно того, какие программы продолжать". В то же время аналитики также говорят, что "стремительный рост" цен отвлекает ресурсы от "других более насущных человеческих потребностей и приоритетов национальной безопасности".

В то же время генерал Николай Филатов ответил, будут ли ВСУ сбивать вражеские ракеты с ядерной боеголовкой. По его словам, украинские военные должны сбивать эти вражеские цели, не выясняя сразу, являются они ядерными или нет.

Кроме того, он рассказал, будет ли происходить детонация в случае сбивания баллистической ракеты с ядерным боезарядом, на примере ракет малой и средней дальности.

"Когда сбивают ракеты малой и средней дальности, теоретически, боезаряд не должен сорваться. В зависимости от того, куда попали. Если в двигатель и он будет поврежден - одна ситуация, то есть ракета, по теории, упадет и не будет взрыва. Что касается боевой части, то здесь надо объяснить принцип действия. Боезаряд составляют несколько сегментов, расположенных так, чтобы не произошла неконтролируемая цепная реакция. При применении эти части заряда резко сближаются друг с другом, возникает критическая масса - происходит ядерный взрыв", - отметил Филатов.

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