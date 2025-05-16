Российский диктатор может окончательно перетянуть президента США на свою сторону, когда рядом не будет никого, кто бы опроверг российскую ложь.

Россия фактически сорвала переговоры в Стамбуле, и теперь президент США, кажется, намерен вознаградить Кремль за такие действия. Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет худшим кошмаром для Украины, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что изначально идея переговоров в Турции принадлежала именно Кремлю. Поэтому европейские лидеры надеялись, что неявка президента России на встречу в Стамбуле наконец заставит терпение Дональда Трампа лопнуть. Но президент США снова показал, что имеет безграничное терпение, если речь идет о российском диктаторе.

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал Трамп, когда стало известно о неявке российского "президента".

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В глазах Путина личные переговоры с президентом США являются именно тем, что свидетельствует величие России - ее статус глобальной силы, которая делит мир на двоих с заокеанским гегемоном. И именно сценарий встречи Путина и Трампа с глазу на глаз является худшим кошмаром для Киева, пишет The Telegraph. Ведь это будет ситуация, в которой Путин получит все внимание Трампа без посредника, который бы защищал Украину.

Автор статьи отмечает, что украинцы боятся последствий такой встречи, потому что Трамп является уязвимым перед Путиным, к которому он имеет инстинктивную привязанность. При худшем развитии событий, российский диктатор сможет склонить президента США к союзу с ним, что потом будет представлено Украине как свершившийся факт.

"Путин, несомненно, доволен таким развитием событий. Это не только еще один признак снисхождения господина Трампа к нему, но и еще одно унижение для европейских лидеров, которые ожидали, что президент США отреагирует на неявку одобрением более жестких санкций", - пишет The Telegraph.

Нежелание Трампа оказывать давление на Путина даже после отказа ехать в Турцию, придало россиянам наглости. Автор публикации считает, что российская делегация выдвинула на переговорах неприемлемые для Украины требования, возможно, и именно из-за такого поведения президента США.

Трамп хочет свидания с Путиным

Как писал УНИАН, многие обозреватели расценили неявку Путина на переговоры в Стамбуле как откровенную пощечину Трампу, который настаивал на необходимости прямых переговоров Киева и Москвы.

Однако неожиданной оказалась реакция президента США - новые уступки России вместо обещанных санкций. В частности Трамп выразил убеждение, что мирный процесс не сдвинется с места, пока он лично не встретится с Путиным.

Впоследствии этот тезис начали повторять и подчиненные Трампа.

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