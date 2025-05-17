Он подчеркнул, что в то же время администрация рассматривает продажу вооружения Украине.

Остатки от затрердженой при президентстве Джо Байдена помощи для Украины могут пойти на украинскую ПВО. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Остап Ярыш, экс-журналист Голоса Америки, представитель фонда Razom for Ukraine.

По его словам, в распоряжении Дональда Трампа остается около 4 миллиардов долларов, утвержденных еще администрацией Байдена. Они могут направляться на передачу оружия, боеприпасов или ракет для ПВО Украине со складов США по решению действующего президента.

Он отметил, что в то же время администрация рассматривает продажу вооружения Украине, в частности после недавнего подписания соглашения по минералам и создания инвестиционного фонда, куда США смогут делать взносы, в том числе в виде вооружений.

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"Конкретных решений относительно новых крупных поставок пока нет, однако продолжаются поставки, предусмотренные еще предыдущим руководством", - добавил Яриш.

Помощь Украине от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что благодаря подписанному соглашению о недрах Украина в этом году может получить от США вдвое больший объем помощи - 30 миллиардов долларов.

Зеленский рассказал, что США выделили 15 миллиардов долларов для Украины в 2025 году и еще 15 миллиардов на 2026 год. Однако благодаря недавно созданному Фонду инвестиций в реконструкцию Украина может получить все 30 миллиардов в этом году.

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