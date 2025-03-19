Данные о 30 тыс. похищенных россиянами украинских детей могут исчезнуть навсегда, что поможет Путину уйти от ответственности.

Администрация президента США Дональда Трампа остановила программу, которая помогает отслеживать тысячи украинских детей, похищенных Россией.

Как пишет Reuters, демократы намерены обратиться к администрации Трампа с просьбой восстановить программу, и применить санкции для наказания виновных.

Администрация Трампа завершила финансируемую правительством инициативу, возглавляемую Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины, заявили законодатели.

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Из-за этого расследователи потеряли доступ к массивам данных, включая спутниковые снимки и другую информацию, о примерно 30 тыс. детей, похищенных из Украины.

"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были навсегда удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия", - заявили демократ.

Источник издания, знакомый с программой отслеживания, сказал, что отмена контракта Госдепартамента с Yale HRL привела к удалению доказательств военных преступлений на сумму $26 млн, и єто может защитить российского диктатора Путина.

"Они взяли $26 млн из денег налогоплательщиков США, использованных для данных о военных преступлениях, и бросили их в измельчитель древесины, включая досье на всех детей", - сказал источник.

"Если вы хотите защитить президента Путина от судебного преследования, вы уничтожаете эту штуку. И они это сделали. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными", - прокомментировал источник.

В письме членов Палаты представителей также содержится призыв к администрации Трампа ввести санкции для наказания должностных лиц в РФ и Беларуси, участвовавших в перемещении детей.

"Эти вопиющие, открыто признанные нарушения прав детей, предоставляемых международным правом, требуют последствий", - говорится в письме.

В письме также говорится, что Йельская школа прав человека больше не имеет доступа к спутниковым снимкам, необходимым для отслеживания перемещений похищенных детей.

"Наше правительство предоставляет необходимую услугу - ту, которая не требует передачи оружия или денег Украине - для достижения благородной цели спасения этих детей. Мы должны немедленно возобновить работу, чтобы помочь Украине вернуть этих детей домой", - говорится в письме законодателей.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и Путина в связи с похищением украинских детей.

17 марта стало известно, что США прекратили поддержку Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины, который собирал доказательства для преследования Путина.

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