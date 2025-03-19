Администрация президента США Дональда Трампа остановила программу, которая помогает отслеживать тысячи украинских детей, похищенных Россией.
Как пишет Reuters, демократы намерены обратиться к администрации Трампа с просьбой восстановить программу, и применить санкции для наказания виновных.
Администрация Трампа завершила финансируемую правительством инициативу, возглавляемую Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины, заявили законодатели.
Из-за этого расследователи потеряли доступ к массивам данных, включая спутниковые снимки и другую информацию, о примерно 30 тыс. детей, похищенных из Украины.
"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были навсегда удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия", - заявили демократ.
Источник издания, знакомый с программой отслеживания, сказал, что отмена контракта Госдепартамента с Yale HRL привела к удалению доказательств военных преступлений на сумму $26 млн, и єто может защитить российского диктатора Путина.
"Они взяли $26 млн из денег налогоплательщиков США, использованных для данных о военных преступлениях, и бросили их в измельчитель древесины, включая досье на всех детей", - сказал источник.
"Если вы хотите защитить президента Путина от судебного преследования, вы уничтожаете эту штуку. И они это сделали. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными", - прокомментировал источник.
В письме членов Палаты представителей также содержится призыв к администрации Трампа ввести санкции для наказания должностных лиц в РФ и Беларуси, участвовавших в перемещении детей.
"Эти вопиющие, открыто признанные нарушения прав детей, предоставляемых международным правом, требуют последствий", - говорится в письме.
В письме также говорится, что Йельская школа прав человека больше не имеет доступа к спутниковым снимкам, необходимым для отслеживания перемещений похищенных детей.
"Наше правительство предоставляет необходимую услугу - ту, которая не требует передачи оружия или денег Украине - для достижения благородной цели спасения этих детей. Мы должны немедленно возобновить работу, чтобы помочь Украине вернуть этих детей домой", - говорится в письме законодателей.
Ордер на арест Путина
В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и Путина в связи с похищением украинских детей.
17 марта стало известно, что США прекратили поддержку Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины, который собирал доказательства для преследования Путина.