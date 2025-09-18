Ученики украинской школы в Лондоне создали шарф "Мы можем снова мечтать" для жены президента США.

Жене президента США Мелании Трамп вручат шелковый платок, созданный украинскими детьми, во время государственного визита в Великобританию. Подарок готовят премьер-министр страны сэр Кир Стармер и его жена, пишет The Telegraph.

Платок создан в рамках художественной работы "Мы можем снова мечтать" и станет символической наградой за поддержку Меланией Трамп темы украинских детей. Ранее она обращалась к диктатору Владимиру Путину с письмом относительно их судьбы.

Красочный шарф разработали ученики лондонской украинской школы Святой Марии совместно с художницей Марией Дыкало. На ткани изображены детские мечты о будущем - воссоединение с семьями, домами и любимыми животными. Платок изготовила лондонская компания Aspinal.

Сам президент США Дональд Трамп получит изготовленную на заказ красную шкатулку с собственной президентской печатью. Такая коробка традиционно используется британскими министрами для служебных документов и является символом политической власти.

Также супругам Трампов подарят корзину с местными продуктами из поместья Чекерс: домашнее варенье, песочное печенье, кружки из фарфора и даже книгу с историей резиденции.

Позиция Мелании Трамп по Украине и России

15 августа первая леди США Мелания Трамп написала трогательное письмо кремлевскому диктатору Владимиру Путину, призывая его заключить мир ради детей, пострадавших от начатой им полномасштабной войны.

Ранее СМИ раскрыли содержание письма Мелании Трамп к Путину. В обращении первая леди США озвучила одну простую, но достаточно глубокую концепцию, с которой Путин, по ее словам, должен был согласиться.

"Она заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой - невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии", - подчеркнула Мелания.

В то же время Трамп ранее заявлял, что Мелания "с симпатией" относится к Путину. Хотя они оба были шокированы, когда после "замечательных" переговоров диктатор усиливал бомбардировки Украины.

