Картина да Винчи "Спаситель мира" исчезла из Лувра Абу-Даби

Парижский Лувр, оказывающий музею консультационные услуги и предоставивший свой бренд, также «не может установить местонахождение картины».

Сотрудники Лувра в Париже и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира».

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Как пишет The New York Times, картина должна была быть выставлена в художественном музее ОАЭ, но экспозиция была отменена «без объяснений», передает kommersant.

Парижский Лувр, оказывающий музею консультационные услуги и предоставивший свой бренд, также «не может установить местонахождение картины».

«Спаситель мира» был продан с аукциона Christie's за $450 млн в ноябре 2017 года. По информации СМИ, картину купил саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Однако организаторы торгов позже назвали другого покупателя: им якобы департамент культуры и туризма Абу-Даби.