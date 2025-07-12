Западные правительства тратят миллиарды долларов на финансирование таких компаний.

Некоторые европейские компании воруют секреты украинских беспилотников и затем получают огромные контракты на их производство. Об этом пишет британская The Telegraph со ссылкой на главного исполнительного директора украинской компании Skyeton Романа Княженко.

По его словам, представители европейских компаний посещали его фирму с предложениями сотрудничества, но использовали это время, чтобы попытаться разведать ее секреты.

"Потом они делают замечательные презентации о том, как они работают в Украине. Но на самом деле они совершили лишь несколько полетов во Львове. Иногда я открываю презентации других [беспилотных] летательных аппаратов из Европы и вижу буквально свои собственные слова, без всяких изменений", - рассказал Княженко.

Видео дня

Он отметил, что в результате таких манипуляций европейские правительства направляют "миллиарды долларов" на закупку продукции у компаний, которые "не имеют никакого представления" о современных военных технологиях.

"Они инвестируют в технологии, которые на самом деле являются подделками. В конце концов, у вас ничего не будет", - сказал Княженко.

Украинский инженер отмечает то, чего не понимают многие его западные коллеги: технологии военных дронов развиваются настолько быстро, что срок жизни определенных технических решений может составлять всего несколько недель.

"Они думают, что если они приедут сюда, проверят чью-то фабрику, то смогут легко создать такую же в своей стране. Сделать BMW из ничего за один год невозможно. Вы потратите 10, 15, 20 лет на его разработку и создание, пока, наконец, не будете очень близки к BMW, не так ли? Здесь та же история", - объясняет он.

Княженко отметил, что в условиях продолжающейся полномасштабной войны технологический прогресс трех лет равен 20 годам развития технологии в мирное время.

"Некоторые думают: это легко, мы просто это сделаем. Но это как тысячи секретов, хитростей и опыта, которые мы собираем внутри компании. Без этого все не будет работать должным образом", - говорит он, объясняя, почему большинство стран на самом деле "значительно отстают" от Украины в технологиях беспилотников.

По его мнению, вместо того, чтобы финансировать сомнительные стартапы в своих странах, западным правительствам стоит профинансировать открытие заводов украинских компаний на своей территории.

"Просто профинансируйте завод, и у вас будет производитель в вашей стране с действительно передовой системой", - сказал он.

Проблемы с дронами на Западе

Как писал УНИАН, американский ВПК, создавший самые мощные авианосцы в мире и лучшие боевые самолеты нашего времени, уже два года не может справиться с простой задачей - создать дешевый и массовый дрон для уничтожения бронетехники. Вместо типичного FPV-дрона за 500 долларов американцы снова создали противотанковую фактически "ракету", ценой в 170 тысяч долларов за единицу.

Также мы рассказывали, как Великобритания потратила 1,35 миллиарда фунтов на закупку 54 беспилотников, которые оказались ненадежными. Они постоянно ломались и разбивались, поэтому вскоре эти "золотые" дроны просто сняли с вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: