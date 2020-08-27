В США недавно решили, что проводить тесты для людей без симптомов не нужно, и это удивило врачей.

Люди, которые контактировали с коронавирусом, но пока не страдают от каких-либо симптомов, должны сдавать тест. Если, конечно, для этого есть ресурсы и возможности. Такой совет озвучили во Всемирной организации здравоохранения.

Читайте такжеWashington Post: Коллективный иммунитет не нужен, чтобы побороть коронавирусКак пишет Reuters комментарий прозвучал после того, как Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) на этой неделе решил, что людей без симптомов не нужно тестировать на COVID-19. Это вызвало недоумение у врачей и политиков. Также в Вашингтоне прозвучали обвинения, что решение CDC было политически мотивированным.

Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове сказала, что ее организация рекомендует проверять все подозрительные случаи, а также их контакты, если это возможно. Однако, первоочередное внимание должно быть сосредоточено на людях, у которых наблюдаются симптомы заражения.

В свою очередь, Майк Райан, возглавляющий Чрезвычайную программу ВОЗ, назвал рациональным проведение тестов для людей без симптомов. В частности, это стоит делать там, где возникают кластеры заражения. Но он признал, что масштабная проверка на коронавирус всего населения - это дорогая и нереалистичная задача.

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Перевод: Лесь Дымань