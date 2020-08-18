The Atlantic: Коронавирус уже изменил людей навсегда

COVID-19 сильно повлиял на поведение людей, как и Великая депрессия в прошлом веке.

В течение последних пяти месяцев многие эксперты пытались спрогнозировать, как пандемия коронавируса изменит политику, а также то, как люди работают, путешествуют, учатся и тому подобное.

Менее заметно, но все же сильно COVID-19 меняет людей, которым приходится пройти через эти нелегкие времена. Болезнь меняет "интерьер" их внутренней жизни. Когда все кончится, насколько другими мы все будем?

Читайте такжеBloomberg: Принудительная изоляция может быть Единственным способом остановить коронавируса Об этом на страницах The Atlantic пишет журналист Джо Пинкстер. Прежде всего, мы будем лучше понимать важность тщательного мытья рук. Автор вспоминает, как опросил примерно 20 человек по всей территории США об их привычках пандемической эры. Большинство людей рассказали, что собираются сохранить свою новую гигиену и в будущем. Даже когда угроза коронавируса исчезнет.

"Я буду чаще мыть руки всю свою жизнь. И никуда не буду выходить без дезинфектора и маски", - сказала 27-летняя учительница старших классов Лиа Барбах из Омахи, штат Небраска.

Опрошенные люди рассказали журналисту о том, что они сохранят лучшее понимание механизмов распространения вирусов . Кроме того, теперь они знают, как защитить себя и других.

"Думаю, мы будем и дальше носить маски, если простудимся. Теперь я знаю, что так я не буду распространять инфекцию", - сказал 48-летний Джош Джексон из города Декейтер, штат Джорджия, который работает главным редактором журнала Paste.

Другие признались, что будут всю жизнь избегать активности, которая во время пандемии коронавируса считается рискованной.

"Я слышала замечательные рассказы о круизах по Аляске и всегда мечтала отправится в такой. Но теперь не мечтаю. Так много незнакомых людей закрывают на борту вместе. Мысль об этом заставляет меня вздрогнуть", - говорит 39-летняя домохозяйка Жаклин Развинг из города Аврора, штат Колорадо.

Читайте такжеCNN: Споры из-за масок напоминают многолетнюю битву за обязательные ремни безопасности в автомобиле Также в списке мест, которые заставляют теперь людей насторожиться, оказались спортзалы, концерты в помещении, общественные бассейны и рестораны. Но несмотря на то, что людям сейчас кажется, что пандемические привычки с ними навсегда, на самом деле они могут начать вести себя менее осторожно, как только угроза исчезнет.

Эксперт по человеческому поведению Вартонской школы при Университете Пенсильвании Кэти Милкмен объяснила, что привычки обычно закрепляются, если они сопровождаются "вознаграждениями, которые повторяются". Если угроза вируса будет нейтрализована, исчезнет и "вознаграждение за тщательное растирание рук" во время их мытья. По ее мнению, среднестатистический человек вернется к "простой рутине".

"Конечно, будут некоторые изменения в человеческом поведении. Никто никогда не забудет, как прошел через все это. Но, думаю, люди преувеличивают меру, насколько их действия в будущем изменяются через нынешние обстоятельства", - считает Милкмен.

Но даже если наше поведение со временем вернется к норме, наша ментальность может остаться измененной. Автор вспоминает, что некоторые люди, которых он опрашивал, рассказывали о влиянии пандемии на их сновидения. Вероятно, этот эффект будет длительным.

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"В последнее время я страдаю от обычных проблем со сном. Но события этих снов происходят в среде, в которой простые вещи могут меня убить. Я касаюсь во сне перила и думаю, что скоро умру", - рассказала 54-летняя Джейн Брукс, которая работает в ІТ-компании в Сиэтле.

Она боится, что такие сюжеты останутся в ее сновидениях даже после пандемии. Ведь ее детство прошло в небольшом городке в штате Алабама во времена Холодной войны. Поэтому у Брукс начались ночные кошмары об апокалипсисе: как ядерном, так и христианском. Такие сны начались у нее с 5-летнего возраста и продолжались, пока она не стала взрослой.

Пандемия может также изменить распространенные взгляды на социальные контакты. 17-летняя школьница из северной Индианы Алисса рассказала о своем осознание факта, что "вещи, которые мы очень ценим, могут отобрать в любой момент". Поэтому она допускает, что этот опыт может перерасти в заостренный страх потери. И в будущем она подсознательно может быть более готовой соглашаться на различные приглашения.

Но у обновленных взглядов на социальные контакты есть и другая сторона медали. Несколько человек сказали журналисту The Atlantic, что они после коронавируса будут меньше доверять незнакомцам.

"Я вообще теперь больше боюсь людей. Мужчины на улице требовали, чтобы я снял маску. Люди слишком близко подходят ко мне", - сказала Барбах.

Читайте такжеThe Guardian: В Европе вторая волна COVID-19, но врачи еще не пришло в себя от первой Серьезность отношения людей к пандемии тоже может стать важным фактором. 53-летний клинический психолог Мардж Смит из Нового Орлеана рассказала, что раньше она была склонна дружить с людьми с диаметрально противоположными взглядами. Но теперь она не хочет тратить время на людей, которые ставили свое желание пойти в ресторан или путешествовать выше всех возможных мер для остановки распространения коронавируса.

"Это теперь как контрольный вопрос, когда я встречаюсь с новыми людьми", - призналась она.

Точным историческим прецедентом травматического события, которая напугала американцев и заставила их вести себя по-другому, была Великая депрессия. Почти десятилетие кризиса привело к тому, что люди на протяжении всей своей жизни боялись выбрасывать вещи, которые впоследствии потенциально могли бы принести пользу.

"Это часть адаптации к трудностям 30-х годов, затем перенеслась на дальнейшее хороший период", - сказал социолог из Университета Северной Каролины Глен Элдер.

По его мнению, одной из главных причин, почему Великая депрессия так сильно повлияла на поведение людей - это просто слишком большая продолжительность кризиса. Слишком долго людей призывали делать вещи, которые при других обстоятельствах им не нужно было бы делать. Например, в сотнях семей во времена Великой депрессии дети были обязаны готовить еду на всех, доставлять пакеты и косить траву. Такой опыт в детстве заставлял многих американцев требовать от уже своих детей выполнение аналогичных обязанностей.

Читайте такжеNew York Times: Ученые заметили признаки долговечности иммунитета к COVID-19 Но, по словам Элдера, долговременное влияние глобального кризиса у каждого будет персональным. Ведь у каждого человека свой особый опыт. Продолжительность кризиса также может объяснить, почему глобальная пандемия Испанского гриппа 1918-1919 годов не изменила поведение людей.

"Все произошло очень быстро", - сказал автор книги "Большой грипп: история наиболее смертельной пандемии в истории" Джон Берри.

Во время пандемии в начале прошлого века вторая и третья волны наибольшее влияние на жизнь людей. Но это длилось не более нескольких месяцев. Поэтому, по словам Берри, в отличие от коронавируса, грипп ни был причиной стресса слишком долго. Кроме того, между волнами во многих местах было несколько месяцев нормальной жизни. А первая волна вообще была мягкой и не подорвала привычный темп жизни людей.

В 2020 году пять месяцев (и это еще не конец) избавления от нашей нормальной рутины позволили переоценить старые привычки.

"Когда мы живем обычной жизнью, то и не меняем свое поведение. Нам нужно определенное событие, толчок, который заставит нас отступить в сторону и посмотреть на более широкую картинку", - сказала Милкмен.

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Перевод: Лесь Дымань