Эти правила стоит знать каждому украинцу, чтобы не делать ошибок в склонении.

Не все украинцы знают, как правильно изменять имена и фамилии по падежам. Но эти правила важно знать каждому. Хотя некоторые сайты делают склонение фамилий онлайн, лучше уметь делать это самостоятельно. Так вы не совершите досадных ошибок и не обидите собеседника.

В украинском языке мужские и женские украинские фамилии склоняются по четким правилам правописания, которые обусловлены различными факторами: типом фамилии, способом ее образования, окончанием, происхождением и т. д. Языковед Сергей Ризнык рассказал УНИАН, как избежать типичных ошибок, не путать мужские и женские формы и соблюдать благозвучность при склонении.

Отменяются ли мужские фамилии и женские

По словам специалиста, украинские и другие славянские фамилии склоняются по тем же правилам, что и существительные соответствующих падежей. Если фамилия имеет окончание -а или -я, как существительные первой склонения, ее склоняют так же, как общие названия.

"Например, фамилия Майборода отменяется так же, как и существительное борода: Майбороди - Майбороді- Майбороду - Майбородою - на Майбороді - Майбородо. То же самое касается фамилий, образованных от общих названий, таких как Гиря: Гирі - Гирі - Гирю - Гирею - на Гирі - Гире", - объясняет Сергей Ризнык.

Итак, никаких особых сложностей здесь нет - фамилии Украины склоняются по образцу соответствующих общих названий.

К тому же, как отмечает филолог, в украинских мужских фамилиях и именах нормативными являются параллельные формы дательного падежа с суфиксами -ові и -у, например: "Андрію Поліщуку" и "Андрієві Поліщукові".

"Языковая практика все чаще отдает предпочтение форме дательного падежа на -ові / -еві, которую языковеды считают более характерной для украинского языка. Формы же на -у/-ю (например, "Ковальчуку", "Мірошнику") совпадают с русскими и, вероятно, закрепились в украинском языке под влиянием соседнего", - рассказывает Сергей Ризник.

Вместе с тем, выбор варианта зависит прежде всего от удобства произношения и общей благозвучности речи. Если имена и фамилии украинские имеют одинаковые окончания, следует избегать накопления однообразных грамматических форм и для благозвучности разнообразить окончания. Например, лучше сказать "Володимирові Стельмаху", чем "Володимирові Стельмахові", чтобы не перегружать выражение длинными и однообразными окончаниями.

Значительная часть мужских и женских фамилий образована по признаку присвоенности: "Іванишин" -"Іванишина", "Василишин" - "Василишина".. Такие фамилии в мужской и женской формах склоняются по-разному. Сравните: "Роман Василишин" - "Марія Василишина", "Романа Василишина" - "Марії Василишиної", "Романові Василишину" - "Марії Василишиній", "Романом Василишиним" - "Марією Василишиною".

Что касается женских фамилий прилагательного типа, то они склоняются так же, как и соответствующие прилагательные: "Кошова, Заоборна"; "Кошовой, Заоборной"; "Кошовій, Заоборній"; "Кошову, Заоборну"; "Кошовою, Заоборною" и т.д.

Какие фамилии не склоняются

Если фамилии оканчиваются на согласную, то есть имеют формы существительных второго склонения (например: "Поліщук", "Ковальчук", "Білоштан", "Чолан", "Сербин", "Кулинич" і под.) они и склоняются так же, как соответствующие существительные: "Поліщука", "Ковальчука", "Білоштана", "Чолана", "Сербина", "Кулинича"; "Поліщукові", "Ковальчукові", "Білоштанові", "Чоланові","Сербинові", "Кулиничеві"; "Поліщука", "Ковальчука", "Білоштана", "Чолана", "Сербина", "Кулинича"; "Поліщуком", "Ковальчуком", "Білоштаном", "Чоланом", "Сербином", "Кулиничем".

"Важная особенность: если такая фамилия принадлежит не мужчине, а женщине, то она не отменяется! Поэтому употребляем правильно: "Іванові Поліщуку", "Миколі Ковальчукові", но "Оксані Поліщук", "Олені Ковальчук", "Валентині Бойко", но "Вадимові Бойку", "Ользі Некряч", но "Олегові Некрячу" и т.д.", - добавляет языковед.

Он также отметил, что в официальных текстах, где часто употребляют фамилии с инициалами, а не полными именами, именно склонение помогает определить пол лица, о котором идет речь. Если читаем: "Ця продуктивна ідея належить А. Поліщуку", то понимаем, что речь идет о мужчине. Зато выражение: "Ідея належить А. Поліщук" указывает, что автором идеи является женщина. Итак, во избежание недоразумений, а то и обид, мы должны внимательно относиться к склонению фамилий.

Как склонять мужские фамилии на -ко и -енко

По словам Сергея Ризника, такое же правило распространяется и на фамилии с окончаниями -ко и -енко. Например, мужские фамилии "Волошко", "Семашко" и подобные отменяются во всех падежах: "Волошка", "Волошку", "з Волошком", "при Волошку"; "Семашка", "Семашку", "з Семашком", "на Семашку (-ові)".

"Если же эта фамилия принадлежит женщине, то она не склоняется: "Василині Волошко", "з Василиною Волошко", "до Василини Волошко"; "від Ольги Семашко", "Ользі Семашко", "через Ольгу Семашко" и т.д.", - отмечает ученый.

Иногда у украинцев возникают ошибки из-за влияния русского языка, где склонение фамилии на -ко не происходит, независимо от пола их носителя. Эту норму ошибочно переносят и в украинский, считая, что мужские фамилии этого типа также являются неизменными. На самом деле это неправильно и является грубой ошибкой, отметил языковед.

Сложные правила склонения фамилии - двойной и иностранной

Есть много типов двойных фамилий и каждая имеет свои особенности склонения. Но общая закономерность такова: если слово образовано сочетанием отдельных фамилий, которые в женском варианте не склоняются, то и сложное или двойное фамилия будет несклоняемым: "до Олени Дуць-Овдієнко"; "з Надією Терен-Оленчук" и т.д.

Если же двойная фамилия образована в результате сочетания склоняемой и несклоняемой формы в любой последовательности, то и в образованной двойной фамилии составные части сохраняют свои грамматические свойства (например, "Оксана Гаврилишин-Назарчук"; "до Галини Гаврилюк-Малинської"; "з Ілоною Тарнавською-Ольшанською" и т. д.).

В мужских двойных фамилиях обычно склоняются обе части: "Дмитра Іваненка-Назарчука", "з Дмитром Іваненком-Назарчуком". Или примеры наших классиков: "Івана Нечуя-Левицького", "Петром Гулаком-Артемовським", "Григорія Квітку-Основ'яненка" и т.д.

Что касается правописания, в частности склонения иноязычных фамилий, то здесь, отмечает специалист, существует целый ряд правил, которые учитывают как форму фамилий, так и языки, из которых они происходят (славянские, французские, арабские, немецкие, китайские, японские - все имеют свою специфику). Большинство иноязычных фамилий, оканчивающихся на гласную, в украинском языке не склоняются: "Маккартні", "Монро", "Преслі", "Доре", "Помпіду", "Фірдоусі", "Мартіне". И это единственный пример того, какие мужские фамилии не склоняются. Если же иноязычное слово оканчивается на согласную, оно склоняется: "Анрі Барбюса", "Марком Твеном", "Рафаелеві", "Грехемом Ґріном" и т. д.

В завершение разговора языковед добавил, что все эти нормы четко зафиксированы в Украинском правописании, в частности в разделе IV (Правописание собственных названий) и в разделе III (Правописание слов иностранного происхождения), где приведены правила и образцы склонения украинских и иностранных фамилий - как мужских, так и женских.

справка Сергей Ризнык Языковед Сергей Ризнык - заведующий кафедрой украинского языка и прикладной лингвистики Учебно-научного института филологии КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат филологических наук, доцент, Заслуженный работник образования Украины. Автор и соавтор учебников и научных статей по синтаксису и валентности слов. Участвовал в разработке Государственного стандарта украинского языка для государственных служащих и организационно координирует в КНУ пункт экзаменации на знание украинского языка для выполнения служебных обязанностей.

