Пыль и грунтовые воды, загрязненные тяжелыми металлами и радиоактивными химикатами, представляют угрозу для людей.

Шахты и заводы по переработке в Китае производят большую часть мировых запасов редкоземельных металлов и практически все виды редкоземельных элементов, имеющих стратегическое значение. Это дает китайскому правительству почти полный контроль над этой сферой в мировой торговле.

Издание The New York Times пишет, что десятилетия в северном Китае токсичные отходы от переработки редкоземельных металлов сбрасывались в искусственное озеро площадью четыре квадратных мили. В южно-центральном Китае шахты по добыче редкоземельных металлов отравили десятки долин и превратили холмы в бесплодную красную глину.

Лидерство в сфере редкоземельных металлов обошлось Китаю слишком дорого, поскольку на протяжении многих лет он в значительной степени терпел серьезный ущерб окружающей среде. Наибольший ущерб нанесен в Баотоу и его окрестностях, равнинном промышленном городе с населением два миллиона человек, расположенном на южной окраине пустыни Гоби.

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Искусственное озеро со шлаком содержит отходы, оставшиеся после извлечения металлов из добытой руды. Зимой и весной шлак высыхает. Пыль, которая поднимается, загрязнена свинцом, кадмием и другими тяжелыми металлами, включая следы радиоактивного тория. Во время сезона дождей шлак покрывается слоем воды, которая смешивается с ядами и торием, и просачивается в грунтовые воды.

Усилия правительства по очистке помогли снизить некоторые риски для здоровья и безопасности в этой отрасли, но ситуация не намного улучшилась. Но даже несмотря на то, что меры по очистке продолжаются, китайские власти цензурируют дискуссии о загрязнении окружающей среды из-за деятельности редкоземельной промышленности.

При этом провинциальное правительство владеет Baogang Group, гигантом горнодобывающей и химической промышленности, который управляет рудником Баян-Обо, сталелитейными заводами и большинством заводов по переработке редкоземельных металлов в Баотоу. Baogang является опорой военно-промышленного комплекса Китая.

Экспорт редкоземельных металлов из Китая

В рамках торговой войны с США Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что поставило под угрозу глобальные поставки ключевых материалов для высокотехнологичного производства, так как является лидером в этой сфере.

Редкоземельные металлы необходимы для различного производства - от истребителей до стержней ядерных реакторов и смартфонов.

18 июня стало известно, что экспорт редкоземельных продуктов из Китая, включая мощные магниты, в мае упал до нового пятилетнего минимума.

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