Китай расширяет ядерный арсенал, продвигая идею 'не применять первым', - FT

Дипломатическая игра Пекина по ядерке довольно удачно работает, говорят аналитики.

Китай начал дипломатическое наступление против ядерного оружия США, стремительно укрепляя свой собственный ядерный потенциал.

Как пишет Financial Times, Пекин, единственный из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, который обязался не использовать ядерное оружие первым, призвал в Женеве других выполнить это обещание, а также осудил договоренности Вашингтона по сдерживанию атак на своих союзников.

"Дипломатическое наступление"

В своем официальном предложении Китай заявил, что ядерная политика "неиспользования первым" (No first use, NFU - УНИАН) все больше становится важным консенсусом и приоритетом в международном контроле над вооружениями. Но официальные лица США и их союзников, а также аналитики заявили, что предложение Пекина и осуждение США и их союзников были попыткой притупить критику Запада по наращиванию собственного ядерного оружия.

Китай подал проект текста договора или декларации о "неприменении первыми" членами Совета Безопасности в комитет, который собирается в Женеве для подготовки обзорной конференции для Договора о нераспространении ядерного оружия.

Пекин также назвал "серьезными нарушениями" Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) защиту, которую США предлагают европейским союзникам согласно соглашениям о разделе ядерной энергии в НАТО и азиатским союзникам под его ядерным зонтиком, и потребовал их отмены.

Китай расширяет ядерные возможности

В то же время Китай расширяет свой арсенал ядерных боеголовок и модернизирует силы для их доставки. Это шаги, которые, по мнению некоторых иностранных чиновников, могут превратить страну в ядерную державу наравне с США и Россией.

Пентагон прогнозирует, что к 2030 году арсенал Китая вырастет до более 1000 действующих ядерных боеголовок, что вдвое превышает текущее оценочное количество и в четыре раза превышает количество, которое он оценивал до начала наращивания около шести лет назад.

В последние годы Пекин также строит ракетные шахты и разворачивает больше подводных лодок, которые могут нести ядерные боеголовки, что дает ему больше возможностей запускать ядерное оружие мгновенно, а не просто как ответный удар после удара.

Эти изменения вызвали дебаты среди китайских и иностранных ядерных экспертов относительно того, может ли страна изменить собственное обязательство "не применять первым" и стратегию обеспечения своей обороны с помощью минимального ядерного сдерживания до более настойчивой позиции.

Такие подозрения вызваны отсутствием прозрачности, поскольку Пекин отказывается участвовать в механизмах контроля над вооружениями, которые включают ограничения или проверку собственного арсенала.

В прошлом месяце Китай приостановил переговоры с США по контролю над ядерным оружием.

"Китай стремится отвлечь международное давление по присоединению к официальным переговорам по контролю над ядерными вооружениями. Пекин также завоевывает моральную позицию, продвигая NFU во всем мире, осознавая проблемы, с которыми сталкиваются другие ядерные державы, принимая такую политику", - сказал Чжао Тонг, старший научный сотрудник мозгового центра Carnegie.

В Вашингтоне заявили, что "быстрое и непрозрачное наращивание" Пекином более универсального ядерного арсенала поставило под сомнение цели, стоящие за его предложением, особенно потому, что он отказался от содержательных дискуссий по контролю над вооружениями, снижению риска или даже собственной политики неиспользования первыми.

"В этом контексте предложение Китая, последовавшее за прекращением двусторонних консультаций, похоже, является попыткой устранить ответственность за его нежелание участвовать в дискуссиях по существу", - сказал представитель Госдепа.

Лайл Моррис, старший научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики азиатского общества, сказал, что США "никогда не согласятся" на предложение Китая не использовать первым "из-за его желания гибко реагировать на ядерные угрозы Вашингтону и нашим союзникам".

"Учитывая наши расширенные ядерные обязательства перед союзниками, для Вашингтона нет политического смысла идти на такую уступку, особенно учитывая непрозрачный характер наращивания ядерного оружия Китаем", - сказал Моррис.

Аналитики говорят, что Великобритания и Франция так же вряд ли согласятся, поскольку способность ответить на обычную атаку с помощью ядерного оружия была для них даже важнее из-за их более слабых обычных возможностей по сравнению с США.

"Это обидно, поскольку положительный ответ на предложение Китая, даже если оно не получит прямого одобрения, приведет к изоляции России и воспримется как положительный шаг неядерными сторонами ДНЯО", - сказал Дэвид Каллен, директор отдела ядерной информации группы Service.

Как реагирует Москва

После того, как в феврале Китай впервые выдвинул идею договора NFU, Россия заявила, что эту инициативу необходимо "рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и в связи с другими значительными факторами, которые влияют на международную безопасность и стратегическую стабильность".

Ответ Москвы показал, что это предложение несовместимо с российской доктриной, которая позволяет первым применить ядерное оружие в ответ на обычную атаку, которая "угрожает безопасности государства", сказал Уильям Альберк, сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне.

Во время своего полномасштабного вторжения в Украину Россия делала едва скрытые намеки на потенциальное использование ядерного оружия, чтобы сдержать западные страны от вооружения Киева передовым оружием.

Но аналитики считают, что усилия Китая по ядерной дипломатии способствуют многим странам, кроме постоянных членов Совета Безопасности.

"Это попытка купить добрую волю международного сообщества, и, откровенно говоря, она работает", - сказал Дэвид Санторо, президент Тихоокеанского форума, научно-исследовательского института политики на Гавайях и соорганизатор неофициального американо-китайского диалога по ядерной политике.

"Большинство стран обеспокоены Россией и Северной Кореей. Но мало обсуждается ядерная экспансия Китая. Поэтому они действительно хорошо справляются", - добавил Санторо.

Контроль за ядеркой - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Государственного департамента США по вопросам контроля над вооружениями Пол Дин призвал Китай и Россию отвечать заявлениям Америки и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решения по развертыванию ядерного оружия.

По его словам, Вашингтон взял на себя "четкое и твердое обязательство" о полном контроле над ядерным оружием со стороны человека, также это сделали Франция и Великобритания.

