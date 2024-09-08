Власти Румынии осудили нарушение своего воздушного пространства российским дроном-камикадзе.

Румыния осудила нарушение своего воздушного пространства российским ударным беспилотником.

Как пишет BILD, румынское Министерство иностранных дел осудило "недавнее нарушение" воздушного пространства страны и призвало Кремль воздержаться от повторных "незаконных атак", которые могут привести к "безответственной эскалации". Министерство также призвало к соблюдению международного права.

Российский дрон ворвался в воздушное пространство Румынии сегодня рано утром, когда продолжалась атака на Украину. В Минобороны страны сообщили, что поднятые в воздух два истребителя F-16 наблюдали за ситуацией, а жители регионов Тулча и Констанца были оповещены об опасности.

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Минобороны зафиксировало траекторию "шахеда", вошедшего в румынское воздушное пространство и ищет возможные фрагменты беспилотника, пишет Голос Америки.

Румыния поставила союзников по НАТО в известность об инциденте.

Падение российских беспилотников

Румыния граничит с Украиной на расстоянии 650 км, и за последний год фрагменты российских ударных дронов неоднократно падали на ее территорию.

Румыния пока не приняла закон, позволяющий сбивать беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство страны в мирное время, хотя планирует это сделать это в ближайшее время.

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