С какого возраста можно составлять завещание и что делать, если оно потерялось: ответ нотариуса

Наличие завещания еще не означает, что имущество автоматически переходит в собственность наследника.

Оформление завещания кажется простой процедурой, однако на практике оно сопряжено с рядом юридических нюансов. Нотариус и председатель комиссии НПУ Наталья Козаева объясняет, с какого возраста можно составить завещание и в каких случаях несовершеннолетние приобретают такое право, как действовать, если документ утерян или неизвестно, где он оформлен, имеет ли силу завещание, составленное в сельском совете, и как изменилось количество оформленных завещаний в последние годы.

С какого возраста можно составлять завещание?

"Завещание можно составлять с 18 лет, но у нас предусмотрены исключительные случаи, когда его можно составлять с 16 лет: если лицо зарегистрировано как предприниматель (ФЛП) или если лицо состоит в браке", – пояснила юрист.

В этих двух случаях несовершеннолетнее лицо может самостоятельно составлять завещание и совершать другие правовые действия без согласия родителей, ведь оно приобретает полную гражданскую дееспособность. Других исключений закон не предусматривает.

Где хранится оригинал завещания?

Завещание хранится у нотариуса, который его удостоверил, пояснила Козаева. Оно попадает в нотариальный архив и находится под ответственностью этого нотариуса.

Если же нотариус прекращает деятельность – выходит на пенсию или меняет профессию – все его архивные документы передаются в государственный нотариальный архив соответствующего нотариального округа. Например, если нотариус работал в Киеве, его архив передается в Государственный нотариальный архив города Киева, где и в дальнейшем хранятся все документы, в том числе и завещания.

Что делать, если завещание потерялось и родственники не могут его найти?

Если человек жив, но потерял завещание или не помнит, у какого нотариуса его оформлял, он может обратиться к любому нотариусу и составить новое завещание, которое, в свою очередь, автоматически отменяет предыдущее, но только в той части, где они не противоречат друг другу. Если распоряжения касаются разного имущества, например, в первом завещании речь идет о квартире, а во втором – об автомобиле, то оба документа могут действовать параллельно.

В то же время, если завещатель желает, чтобы его завещание оставалось в тайне, он хранит его у нотариуса, который его удостоверил.

"Я хочу привести пример, почему содержание завещания должно храниться в тайне. Иногда, когда завещатель еще жив, но, например, тяжело болен, родственникам, которые хотят ухаживать за ним и получить наследственное имущество, вдруг становится известно, что было удостоверено завещание. И они хотят узнать о его содержании, начинают бежать к нотариусам, чтобы узнать содержание этого документа и круг наследников. И важно понимать, что нотариус не может разглашать эти сведения, это нотариальная тайна. Это может создать риск давления со стороны таких потенциальных наследников и повлиять на решение человека", – говорит эксперт.

Могут требовать изменить круг наследников или оказывать иное влияние на волю человека. Также, если стороны договариваются об уходе в обмен на наследование в будущем имущества человека, за которым ухаживают, лучше заключать договор о содержании, чем завещание, которое можно изменять и отменять без ведома тех, кто осуществляет такой уход, советует нотариус.

После смерти лица открывается наследственное дело. Если завещание не находят, нотариус получает информацию из Наследственного реестра, согласно которой выясняет факт существования завещания и данные о нотариусе, который его удостоверил. В этом реестре не указывается ни содержание завещания, ни лица наследников – только информация о том, что завещание было удостоверено и зарегистрировано.

Далее нотариус, ведущий наследственное дело, направляет запрос нотариусу, удостоверившему завещание, и получает его копию, а на основании полученной информации в дальнейшем определяет круг наследников по завещанию.

Какие завещания чаще всего признают недействительными и по каким причинам?

"Во-первых – завещатель действительно был недееспособен или имел какие-то психические расстройства. Во-вторых – завещание составлено под давлением, угрозами или обманом. Или нарушена форма, отсутствует подпись, дата, нотариальное удостоверение, либо завещание составлено в пользу лица, которое противоправно действовало против наследодателя. Например, заставила составить завещание и лишила этого человека жизни – конечно, будет возбуждено уголовное производство и в случае доказательства вины, наследство такой человек не получит", – пояснила Козаева.

Впрочем, она добавила, что такие обстоятельства подтверждаются только в судебном порядке. Если речь идет о таких заболеваниях, как деменция или другие психические расстройства, этот вопрос также требует официального доказательства в суде и экспертных медицинских заключений, полученных при жизни человека.

"Даже если человек умер, находясь в состоянии деменции, это не означает, что все его предыдущие действия считаются совершенными в состоянии болезни. Завещание могло быть составлено в период, когда он был полностью здоров, дееспособен и осознавал свои действия", – подчеркнула нотариус.

При этом справка от психиатра не является обязательной при удостоверении завещания. Обычно, если человек лично приходит к нотариусу, и его дееспособность и способность осознавать свои действия не вызывают сомнений, дополнительные медицинские документы не требуются.

В то же время, если у нотариуса возникают сомнения относительно состояния человека, он имеет право запросить медицинское подтверждение.

Как понять, что человека не заставили написать завещание под давлением?

Доказать, что завещание было составлено под давлением, можно только в судебном порядке, говорит нотариус. Обычно к этому процессу привлекают свидетелей, родственников, которые проживали с умершим человеком, слышали от завещателя жалобы или видели, что на него оказывалось давление.

В то же время стоит помнить, что завещатель имеет право в любой момент отменить или изменить завещание у любого нотариуса, даже если не помнит, где именно он его оформлял. Для этого достаточно подать заявление об отмене предыдущего завещания нотариусу, говорит Козаева.

Как проверить, действителен ли завещание? Когда оно теряет силу?

"У завещания нет срока действия. Оно вступает в силу после смерти человека, бессрочно, но наследник должен принять наследство в течение шести месяцев со дня смерти. Пропуск срока – это уже отдельная юридическая процедура, сроки нужно восстанавливать через суд", – отметила нотариус.

То есть наличие завещания еще не означает, что имущество автоматически переходит в собственность наследника. Сначала нужно пройти процедуру принятия наследства. Если даже оригинала завещания нет, но известно о его существовании или есть копия, нотариус обязательно сделает соответствующие запросы для его подтверждения.

"Если вы знаете, что есть завещание, что оно последнее, оно в вашу пользу, вам главное – обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства в сроки, определенные законом, а дальше уже нотариус будет делать свою работу", – подытожила эксперт.

Завещание теряет силу только в двух случаях: если завещатель его официально отменил или если составлено новое завещание, которое частично изменяет или полностью заменяет предыдущее. В остальных ситуациях оно остается действительным.

Действительно ли завещание, составленное в сельском совете, а не у нотариуса?

"Такая практика существует, но она становится все реже, потому что нотариусов достаточно, достаточно проехать в другой населенный пункт, чтобы обратиться к нотариусу. Да, это завещание имеет такую же силу, но к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского совета можно обращаться только в том случае, если в вашем населенном пункте отсутствует нотариус. Конечно, завещания, которые составляются в сельском совете, могут содержать определенные юридические ошибки", – пояснила юрист.

Она добавила, что иногда такие ошибки могут стать основанием для признания завещания недействительным.

"Бывает, что человек составляет завещание, но информация о нем не попадает в Наследственный реестр, и о его существовании никто не знает. Это может произойти, если завещание удостоверило уполномоченное лицо сельского совета, но его не зарегистрировали надлежащим образом в Наследственном реестре", – добавила Козаева.

Изменилось ли количество людей, составляющих завещания, после начала полномасштабной войны?

По словам нотариуса, эта цифра действительно существенно выросла, в частности из-за того, что люди стали более осознанно подходить к вопросам наследования, особенно военнослужащие, говорит Козаева.

"Это естественная реакция на осознание рисков. Если до войны, до ковида и в моей практике было немного завещаний, например, 10–15 в год, то сейчас это может быть 30–35 завещаний. То есть в три раза больше", – подытожила эксперт.