Россияне могут готовиться к нападению на еще одну европейскую страну, - журналист

Путин постоянно создает ложное впечатление, что именно Запад готовит войну против России.

Россия может готовиться к серьезной провокации против одной из стран ЕС еще до осенних выборов в Госдуму. Об этом пишет венгерский журналист Саболч Паньи, ссылаясь на источники в западных спецслужбах, передает hvg.

По его словам, РФ находится в затруднительном положении на украинском театре боевых действий, а экономика страны испытывает все большее давление, однако самое важное для российского диктатора Владимира Путина - опросы общественного мнения, проведенные накануне парламентских выборов 18-20 сентября 2026 года, которые не выглядят благоприятно для партии "Единая Россия".

Как сообщают источники в сфере безопасности Центральной Европы, члены российской правящей элиты по-разному оценивают эту ситуацию. В частности, руководители военных и силовых ведомств, а также их союзники якобы убедили Путина, что, поскольку решающего прорыва в Украине достичь не удастся, новая провокация, направленная против страны-члена ЕС, могла бы разжечь националистические настроения внутри страны и остановить падение рейтинга "Единой России" в опросах.

"С одной стороны, целью этого может быть убеждение российской общественности в необходимости войны; Путин и сейчас постоянно создает ложное впечатление, что именно Запад готовит войну против России, от которой они должны защищаться. С другой стороны, с помощью провокации они также проверят, соблюдет ли американский президент Дональд Трамп статью 5 НАТО, то есть обязательство по коллективной обороне, ведь если после предыдущих угроз американского президента он действительно не поспешит на помощь атакованной стране-члену НАТО, это подорвет авторитет НАТО", - говорит журналист.

Отмечается, что целью возможного нападения мог бы стать какой-то европейский производитель дронов, поставляющий продукцию в Украину.

Паньи заметил, что против этого решения выступает часть круга, принадлежащая к крупному капиталу и старшему поколению Путина, имеющая связи с КГБ, и которая рассматривает войну как все более тяжелое бремя, дестабилизирующую силу, отнимающую много ресурсов и денег за счет бизнес-сферы и гражданских секторов.

Угроза со стороны РФ для других стран

Ранее экс-советник правительства Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр назвал страну НАТО, которую Россия может считать "легкой мишенью". По его словам, некоторые государства могут восприниматься РФ как более легкая мишень, например, Болгария.

"Кроме того, союзники не уделяют ей такого внимания, как Прибалтике. И к тому же там уже длительное время наблюдается заметная политическая нестабильность. Кажется, за последние годы в Болгарии было едва ли не восемь выборов. Также экономически это одна из беднейших стран Европейского Союза. Поэтому с точки зрения Москвы Болгария может выглядеть местом, где что-то "протестовать" было бы проще, чем в Прибалтике", - отметил Пояр.

В то же время генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер сказал, когда Россия нападет на НАТО. Он добавил, что точную дату трудно предсказать, однако тенденция очевидна: угроза растет.

"Различные показатели - наращивание вооружений, увеличение численности персонала, экономические и политические события - сходятся в одной точке: 2029 год. Может ли это произойти раньше? Да. Поэтому нам, во-первых, необходима боеспособность "сегодня вечером"; во-вторых, расширенные возможности к 2029 году; и в-третьих, технологическое превосходство к 2035 году", - призвал Бройер.

