Под Иерусалимом обнаружили загадочный древний туннель, и никто не знает, зачем он там

Туннель, обнаруженный во время раскопок перед строительством нового района, до сих пор остается археологической загадкой.

В Иерусалиме был обнаружен загадочный древний туннель, высеченный в скале на протяжении примерно 50 метров. Это открытие было сделано во время археологических раскопок, проведенных Управлением древностей Израиля перед строительством нового жилого района, пишет ynetnews.

Вход с поверхности осуществлялся через лестницу, ведущую вниз к высеченному отверстию, которое вело в туннель. Сам туннель был заполнен слоями почвы, накопившимися за сотни, а возможно, и тысячи лет.

Раскопки в нескольких точках внутри туннеля показали, что он достигает высоты до 5 метров и ширины примерно 3 метров.

"Добыча камня была выполнена тщательно. Очевидно, что тот, кто прокладывал этот туннель, вложил огромные усилия, тщательно спланировал работу и обладал необходимыми возможностями и ресурсами для достижения этой цели", - говорят археологи.

Назначение туннеля остается загадкой

Первоначально исследователи предположили, что это древнее сооружение, предназначенное для доступа к источнику воды. Однако позже эта теория была исключена, поскольку стены туннеля не были оштукатурены, а это является важной особенностью таких сооружений. Кроме того, после консультации с геологом исследователи установили, что в этом районе не известно о каких-либо подземных водоносных горизонтах, и в туннеле нет никаких признаков скопления воды.

Также предполагалось, что это было какое-то подземное сельскохозяйственное или промышленное сооружение, но масштаб работ и отсутствие сопоставимых объектов в окрестностях эта теория также маловероятна.

В настоящее время исследователи считают, что туннель предназначался для доступа к меловому слою, пригодному для добычи строительного камня или производства извести. Возможными доказательствами в поддержку этой интерпретации являются шахта, высеченная в потолке туннеля, которая могла использоваться для вентиляции, а также обломки, оставшиеся после добычи камня, обнаруженные на полу туннеля.

Также предполагается, что строительство туннеля так и не было завершено, и поэтому его предполагаемое назначение и природа остаются неизвестными.

Археологи отмечают, что дата создания туннеля также остается загадкой, поскольку не было обнаружено ни малейшей находки, которая могла бы указать на время его строительства. В то же время туннель находится всего в нескольких сотнях метров по прямой от двух значимых древних мест: общественного здания железного века и Тель-Рамат-Рахель, где были задокументированы остатки поселений, датируемые периодом от железного века до исламского периода.

