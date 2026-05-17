Это самый большой хищник на сегодня: чешский политик назвал ключевую угрозу для Европы

Наибольшую угрозу стабильности и безопасности в Европе в настоящее время представляет экспансионистская политика России.

Об этом в интервью Укринформу сказал Томаш Пояр, экс-советник по национальной безопасности правительства Чехии. При этом он высказал мнение, что продолжающаяся война России против Украины не распространится на страны Европы.

"Самым большим вызовом для Европы является то, чтобы ее снова воспринимали в мире серьезно, и прежде всего в ближайшем окружении, особенно со стороны России", – убежден Пояр.

Речь идет о том, что Европа должна стать гораздо более самостоятельной в оборонных возможностях, в частности восстановить оборонную промышленность в полную силу и одновременно усилить свои армии так, чтобы все потенциальные агрессоры воспринимали их как реальную силу и сложного противника.

"Другими словами, чтобы любой потенциальный хищник очень хорошо подумал, прежде чем решить проверить Европу или отдельные европейские страны на прочность. А самым большим хищником, с которым сегодня сталкивается Европа и которого мы видим каждый день, является именно Россия", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Европа сталкивается и с другими вполне реальными проблемами и вызовами безопасности, например, с терроризмом.

"Но самой большой угрозой для стабильности Европы сегодня является экспансионистская политика Российской Федерации. Война в Украине – это самая крупная война, которую европейский континент пережил со времен Второй мировой войны. И, честно говоря, я не понимаю, как сегодня кто-то может утверждать, что для европейской безопасности существует более серьезная угроза?", – сказал Пояр.

США и отношение к угрозам

На вопрос, воспринимают ли Европа и США эти угрозы по-разному, эксперт подчеркнул, что это действительно так. "Для Европы это угроза безопасности номер один, потому что речь идет о войне непосредственно на европейском континенте. Для США это географически удаленный конфликт, один из нескольких важных конфликтов", – пояснил он.

Пояр добавил, что если в Европе сами не будут решать этот конфликт в первую очередь собственными силами, если не будут развивать собственный оборонный потенциал и помогать Украине защищаться, то нельзя ожидать, что это за них будет делать кто-то другой.

Кроме того, на вопрос, может ли Европа в ближайшей перспективе обеспечить собственную оборону без США, экс-советник по национальной безопасности заметил, что она не инвестировала достаточно в оборону в течение 30 лет, поэтому если систематически инвестировать в собственные оборонные возможности в течение следующих 10, а лучше – 20 или 30 лет, то Европа, возможно, сможет сделать это в будущем.

Европейские ресурсы для сдерживания России

Как сообщалось, ранее издание Atlantic Council отметило, что у Европы есть ресурсы для сдерживания Москвы. Впрочем, реакция на российскую агрессию до сих пор тормозится такими проблемами, как политическая разобщенность и отсутствие чувства срочности.

Издание отмечает, что Украина приняла меры по резкому наращиванию производства дронов, сокращению сроков закупок и т. д. В то же время в Европе значительная часть оборонного планирования сосредоточена на долгосрочных целях.

