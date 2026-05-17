На дне озера археологи нашли город, похожий на Атлантиду: где он находится

На дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане археологи обнаружили остатки средневекового города, который уже сравнивают с легендарной Атлантидой. Ученые заявляют, что речь может идти об одном из самых важных археологических открытий последних лет.

Международная экспедиция во время подводных исследований осенью 2025 года обнаружила под водой улицы, общественные здания, жилые кварталы и мусульманское кладбище. Руины находятся на глубине всего нескольких метров у северо-западного побережья озера, пишет Earth.

По словам ученых, город мог уйти под воду после мощного землетрясения в начале XV века.

Дайверы обследовали четыре участка на глубине от одного до четырех метров. С помощью подводных дронов они создали детальные карты разрушенных зданий, стен и деревянных конструкций.

Археологи обнаружили обожженные кирпичные стены, мельничный жернов и остатки крупного сооружения, которое, вероятно, использовалось для переработки зерна. Также найдены декоративные элементы, указывающие на существование общественных зданий – возможно, мечети, бани или медресе.

По мнению исследователей, город был важным торговым центром на одном из маршрутов Великого шелкового пути. Через регион проходили пути для караванов, соединявшие долины Таласа и Чуя с Иссык-Кулем. Здесь перевозили шелк, металлы, товары и распространяли религиозные идеи.

Особый интерес археологов вызвало найденное под водой мусульманское кладбище площадью около 300 на 200 метров. Захоронения датируются XIII–XIV веками. Тела были уложены в соответствии с исламскими традициями - на правом боку лицом в сторону Мекки. Команда ученых извлекла останки двух тел - мужчины и женщины, для изучения.

Ученые уже начали анализ деревянных конструкций и грунта. Это поможет установить точные даты строительства, разрушения и затопления города.

Исследователи считают, что находка способна пролить свет на историю средневековых цивилизаций Центральной Азии и показать, как менялись религии, торговля и образ жизни народов в этой местности.

По словам археологов, то, что сейчас выглядит как разбросанные руины на дне озера, в будущем может превратиться в полноценную карту древнего города с улицами, мастерскими, религиозными зданиями и жилыми кварталами.

