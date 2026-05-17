Если мама зарабатывает больше, папа сможет судиться, чтобы не платить алименты, - нардеп

Вторая норма, еще более странная и гласит, что если отец не платит алименты, то мать может взыскать их через суд, но только за период в 1 год.

Если мать ребенка зарабатывает больше, чем его отец, то он может обратиться в суд, чтобы не платить алименты.

Об этом в интервью "Насправді MAX" сказала Инна Совсун, народный депутат от "Голоса", которая отметила, что непонятными в проекте новой редакции Гражданского кодекса являются нормы, касающиеся алиментов.

"Согласно действующему законодательству, если родители разводятся, ребенок живет с одним из родителей, обычно с матерью… Суд назначает алименты, которые выплачивает отец. В случае, если отец не выплачивает алименты, то мать может подать в суд и отсудить алименты за период предыдущих 10 лет", – напомнила она.

В то же время проект Гражданского кодекса, проголосованный в первом чтении, меняет две вещи. В частности, он гласит, что "если мама зарабатывает больше, чем папа, то папа может обратиться в суд и сказать, что он не будет платить алименты".

"Ну, мама же все равно больше зарабатывает"… Чаще всего это потому, что мама работает на двух работах, чтобы содержать ребенка, потому что она чувствует ответственность, потому что она с этим ребенком проживает. Даже если она зарабатывает эти деньги, работая на одной работе, это не освобождает отца от ответственности за жизнь ребенка. Даже если это символически", – сказала Совсун.

Она добавила, что это вопрос вовлеченности, включенности и того, что "у ребенка всегда есть мама и папа, и они обязаны заботиться об этом ребенке".

"А вторая норма, еще более странная, гласит, что если папа не платит алименты, то мама может подать в суд, но отсудить алименты за период в один год… Я пытаюсь понять логику людей, которые это писали. Это какие-то обиженные разведенные мужчины. Я искренне пытаюсь понять, в чьей голове родилась идея, что так, может, будет лучше", – подчеркнула депутат.

Что не так с Гражданским кодексом

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Ватрас, народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правовой политики отметил, что в проект Гражданского кодекса не планируют включать "чувствительные нормы", в частности, касающиеся легализации однополых браков или снижения до 14 лет брачного возраста.

По его словам, рабочая группа, занимающаяся законопроектом, не отрицает в целом идею защиты прав ЛГБТ-сообщества и не против возможности принятия закона о социальных партнерствах.

Впрочем, они не могли допустить в проекте легализацию однополых браков, поскольку это противоречит Конституции Украины, в которой дано определение брака как союза между женщиной и мужчиной.

