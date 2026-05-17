В Тринидаде и Тобаго задержали украинский самолет, который вез взрывчатку в Ливию

Министр безопасности страны заявил, что самолет перевозил "несколько тонн запрещенных опасных предметов".

В Тринидаде и Тобаго задержали украинский самолет, прибывший для технической дозаправки. Это произошло 14 мая.

По сообщению Администрации аэропортов Тринидада и Тобаго, самолет якобы перевозил взрывчатые вещества, не задекларированные в соответствии с установленными международными авиационными и протоколами безопасности.

В ведомстве отметили, что самолет прилетел с Багамских островов и направлялся в Кабо-Верде, но конечным пунктом назначения была Ливия.

Видео дня

Самолет и его украинский экипаж были задержаны на время проведения расследования несколькими национальными и международными органами безопасности и правоохранительными органами.

На данный момент известно, что после масштабных проверок установлено, что пилот и экипаж не несут ответственности, и самолету и экипажу было разрешено вылететь из Тринидада и Тобаго.

Комментируя ситуацию, министр безопасности страны Роджер Александр заявил, что самолет перевозил "несколько тонн запрещенных опасных предметов".

При этом высокопоставленный офицер правоохранительных органов рассказал изданию Guardian Media, что украинский экипаж дал "обоснованные ответы" о назначении взрывчатки. Речь шла, в частности, об ее использовании в горнодобывающей промышленности, карьерах и подводных работах.

Кроме того, как написал "Милитарный", задержанный украинский самолет имеет номер рейса CVK7078. Согласно сервису Flightradar, такой номер соответствует грузовому самолету Ан-12Б, принадлежащему и эксплуатируемому украинской компанией Cavok Air.

Согласно сервису Airnavradar, вечером 16 мая самолет вылетел из Тринидада и Тобаго.

Ситуация в Ливии

В начале апреля издание RFI обнародовало результаты расследования, согласно которым в западной Ливии обнаружено украинское военное присутствие. Эксперты отмечали, что там разворачивается скрытое противостояние между Украиной и Россией.

Как сообщили изданию два хорошо информированных ливийских источника, в стране дислоцировано более 200 офицеров и экспертов украинской армии по соглашению с правительством Триполи во главе с Абдельхамидом Дбейбой. Эти украинские военнослужащие находятся в трех местах.

Вас также могут заинтересовать новости: