Атомная энергетика безопасна, если ею пользоваться разумно, и она нужна человечеству, чтобы стабилизировать климат на планете.

Прошло 10 лет после того, как цунами разбило вдребезги побережье северной части Хонсю - самого заселенного острова Японии. Мощная волна и землетрясение на морском дне, которое ее спровоцировало, были рекордными для региона. Из-за них погибли почти 20 тысяч человек. 100 тысяч домов были уничтожены, а десятки миллионов жизней столкнулись со смятением.

Прямые экономические убытки оцениваются в 200 миллиардов долларов. Так что катастрофа в Японии стоила больше, чем любое стихийное бедствие в мире за все времена. Однако, большинство людей во всех странах запомнило с тех дней лишь одно - кризис на атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом пишет The Economist.

Читайте такжеForbes: Авария на Чернобыльской АЭС изменила ядерную энергетику навсегдаЗемлетрясение отрезало АЭС от внешних источников электроснабжения. Цунами легко преодолело защитные стены станции, залив подземные бункеры, где были аварийные генераторы. Это тот очевидный риск, который японские регуляторы почему-то не смогли предсказать. Поскольку ядро реактора нельзя было охладить, ядерное топливо в нем начало плавиться, разъедая бетонные основания АЭС.

Мир наблюдал за этим с ужасом. В Шанхае и Сан-Франциско таблетки с йодом и йодированная соль исчезли с полок. В Германии канцлер Ангела Меркель долго поддерживала бизнес-лидеров в противостоянии мощному антиатомному движению в стране. Но после "Фукусимы-1" она приказала постепенно выключить все АЭС. В Китае крупнейшую программу по атомной энергетике поставили на паузу. Разговоры о "атомном ренессансе" ради борьбы с климатическими изменениями прекратились.

Такая реакция была хоть и понятной, но ложной. Атомная энергетика имеет много недостатков. Огромные АЭС долго и дорого строить как в абсолютных показателях, так и с точки зрения той электроэнергии, которую они производят. Риск катастрофической ошибки очень невелик, но реален и требует высокого уровня регуляции. АЭС производят чрезвычайно токсичные отходы, которые очень долго лежат. Вдобавок, они ассоциируются с распространением ядерного оружия. Большинство стран за пределами Европы, использующие атомную энергетику, имеют определенную историю попыток построить бомбу. Все эти факторы вносят свой вклад в то, что люди по всему миру с тревогой смотрят на технологию.

Читайте такжеВ результате мощного землетрясения в Токио пропал свет, пострадали более 50 человек (фоторепортаж)Но вопреки всему этому стоит помнить о двух вещах. Во-первых, хорошо регулируемая атомная энергетика безопасна. За исключением ужасной катастрофы в Чернобыле во времена СССР, аварии на АЭС никогда не сопровождались большими жертвами. В Фукусиме людей убила не радиация, а цунами. Во-вторых, существует климатический кризис. И ядерные электростанции могут дать большое количество электроэнергии без каких-либо выбросов. Поэтому АЭС нужны миру, если он хочет обуздать глобальное потепление.

Солнечная и ветровая энергетика сейчас значительно подешевели. Но они работают непостоянно. Построить надежную электросеть значительно легче с бесперебойным источником энергии. АЭС могут быть таким источником.

Но несмотря на это, безопасные и производительные атомные электростанции массово закрывают в богатых странах мира. Эта тенденция означает, что развитые экономики к 2040 году могут потерять две трети своих атомных возможностей, о чем свидетельствуют оценки Международного энергетического агентства. Потребуются десятилетия, чтобы новая инфраструктура на основе ископаемого топлива заполнила этот пробел.

Аргументы за сохранение тех АЭС, которые уже работают, укрепились в некоторых странах благодаря одной из реакций на "Фукусиму-1" - расширении независимости ядерных регуляторов. В Великобритании соответствующие органы получили больше полномочий после 2011 года. Это же произошло и в Японии. Новая японская система надзора сделала возобновление работы законсервированных АЭС более сложным процессом, чем хотелось бы правительству. Но именно так это и должно быть. В Японии более чем где атомная энергетика должна завоевать доверие снова.

Читайте такжеВ радиоактивной зоне Фукусимы популяции диких животных процветают – ученые (фото, видео)В этом и заключается наибольшая слабость АЭС. В демократических странах они дорого стоят из-за жесткого регулирования и общественной антипатии. Поэтому новые атомные электростанции там трудно "продать". Зато технология все больше становится чертой автократий, где качественная система контроля АЭС маловероятна.

Китай поставил свою атомную энергетику на паузу после "Фукусимы". Но теперь Пекин ускорил работу в этом направлении, пытаясь сократить зависимость от угля. В 2019 году Китай производил в четыре раза больше атомной энергии, чем в 2011-м. Он уже строит 16 новых реакторов, а еще 39 на очереди. Страны, которые хотят новые АЭС, теперь смотрят на Китай и на Россию как на поставщиков технологии.

У атомной энергетики есть свои недостатки. Но китайские АЭС, построенные сегодня, будут работать до конца 22-го века. И от этого нельзя отмахнуться. Более того, АЭС могут сыграть важную роль в битве за стабильный климат. Так что урок Фукусимы не в том, чтобы избавиться от атомной энергетики, а чтобы использовать ее разумно.

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Перевод: Лесь Дымань