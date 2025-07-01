Новоизбранный президент Польши отметил, что у его страны и Украины есть разногласия.

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом польский лидер заявил в интервью Polsat News.

"Безусловно, я встречусь с президентом Владимиром Зеленским в рамках соответствующего цикла встреч. Я посещу всех наших соседей в качестве президента", - сказал Навроцкий в разговоре с журналистами.

Президент Польши отметил, что ему "нужно поговорить" с Зеленским, так как у Киева и Варшавы есть много общих целей и интересов. Тем не менее он признал, что между странами есть и разногласия.

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"Есть также вещи, которые до сих пор не были прояснены", - добавил Навроцкий, говоря о ситуации с фермерами и эксгумацией поляков на Волыни.

Навроцкий высказался о будущем партнерстве Украины и Польши

Ранее новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ожидает продолжения партнерства с Украиной. Он подчеркнул, что странам нужно решить назревшие исторические вопросы.

Кроме того, Навроцкий заверил, что Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии.

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