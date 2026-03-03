Девушка Ханумака рассказала об их расставании и назвала причину

Екатерина призналась, что сначала не хотела публично рассказывать об изменениях в личной жизни.

Девушка украинского актера и ведущего Руслана Ханумака – Екатерина – рассказала о завершении их отношений.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Женщина сделала пост о причине их расставания

"Честно, я не хотела делиться этим публично, но это единственная возможность поставить точку. Потому что, когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ней в одной постели (двух мальчиков) – это невыносимо", – подчеркнула Екатерина.

Она также добавила, что Руслан оставил ее с долгами, хотя брал на себя ответственность обеспечивать их семью.

"Когда тебя оставляют с долгами, которые не погашаются второй год, при этом из-за человека, который взял на себя ответственность за обеспечение семьи, ты уволилась и оказалась в долговой яме – это ужас. Из-за человека, ради которого ездила по континентам неоднократно. И да, вы были правы в комментариях. Оно просто не сразу приходит", - написала экс-девушка Ханумака.

К слову, ранее Руслан Ханумак был женат на блогерше Алине Шаманской. У них есть общий сын Артур. Однако они скандально развелись в 2024 году. Впоследствии стало известно об отношениях актера с Екатериной, однако, сколько они были вместе - неизвестно.

Напомним, ранее Алина Шаманская впервые рассказала об отношениях с Ханумаком после скандала.

