Трамп пообещал отомстить за удар по посольству США в Эр-Рияде

Ранее сообщалось, что здание атаковали два беспилотника.

Американский президент Дональд Трамп пообещал отомстить за удар по посольству США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщила корреспондент Fox News Келли Мейер на своей странице в Х.

Она отметила, что разговаривала с президентом США и тот анонсировал ответ.

"Он сказал, что вы скоро узнаете, какой будет месть за нападение на посольство США в Эр-Рияде и за гибель американских военнослужащих. Он также сказал мне, что не считает, что сухопутные войска будут нужны", – сказала она.

Что этому предшествовало

Ранее об атаке двух БПЛА на посольство США в Саудовской Аравии сообщили в Минобороны страны. В сети же распространили видео, на котором виден столб черного дыма на месте атаки. СМИ на тот момент сообщали, что на момент удара людей в посольстве не было.

Война на Ближнем Востоке: что известно

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон не планирует втягиваться в годы войны против Тегерана. По его словам, главная цель операции США на Ближнем Востоке заключается в том, чтобы Иран "никогда не смог обладать ядерным оружием".

Между тем журналисты Forbes назвали три ключевых преимущества от войны на Ближнем Востоке для Путина. Они касаются роста цен на нефть, увеличения зависимости Тегерана от Москвы и опустошения американских запасов вооружения, которое Вашингтон мог продать Украине.

Также Центральное командование США сообщило об уничтожении 11 иранских кораблей на Ближнем Востоке.

