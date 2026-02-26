Мерц попросил Си помочь закончить войну в Украине

Немецкий канцлер уверен, что Пекин может повлиять на это.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, находясь в Пекине, попросил китайских лидеров повлиять на прекращение российской агрессии против Украины. Об этом немецкий лидер сообщил на пресс-конференции в китайской столице после встречи с главой страны Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цзяном.

"Голос Китая слышен в мире. Его решения имеют вес. Но это также несет в себе ответственность. Поэтому я сегодня попросил своих собеседников использовать свое влияние, чтобы прекратить российскую агрессию против Украины. Пекин может повлиять на это", - сказал Мерц.

По его словам, "сигналы из Китая воспринимаются очень серьезно в Москве", причем "это касается как слов, так и дел".

"Я хотел бы искренне поприветствовать китайскую преданность делу мира в регионе, которую я сегодня услышал. Надеюсь, что мы сможем продолжать сотрудничество на этой основе. Мы стремимся к этому сотрудничеству в наших дипломатических усилиях ради мира", - обратился немецкий лидер.

Он добавил, что это сотрудничество должно заключаться и в практической работе, "например, чтобы не поставлять России товары двойного использования, которые она могла бы использовать против народа Украины".

Позиция Китая по войне в Украине

Ранее УНИАН писал, что война в Украине не интересна Китаю, но выгодна. По словам политических экспертов, Пекин действует как неформальный союзник Москвы в войне против Киева, обеспечивая агрессору дипломатическую и экономическую поддержку, а также поставляя критически важные компоненты для производства оружия. По их мнению, Китай заинтересован в сохранении и усилении наступательного потенциала российской армии, потому что так Россия концентрирует на себе силы НАТО, открывая Пекину больше пространства для потенциальной агрессии против Тайваня.

В своем заявлении к четвертой годовщине полномасштабной войны пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает все усилия по установлению мира в Украине и призывает вовлеченные стороны российско-украинской войны воспользоваться возможностью для диалога и достичь всеобъемлющего и обязательного мирного соглашения. Она также отметила, что позиция Китая по "украинскому кризису" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины) остается последовательной и четкой, и в Пекине продолжают считать политическое урегулирование единственным реальным путем к прекращению конфликта.

