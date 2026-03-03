На Кипре 'засветился' российский след: Флеш рассказал, что нашли в иранском 'Шахеде'

Отмечает, что сотрудничество РФ с Ираном по обмену комплектующими для "Шахедов" является двусторонним.

На Кипре в иранском дроне"Шахед", который атаковал эту страну, нашли российскую антенну "Комета". Об этом сообщил в Телеграм-канале советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Он продемонстрировал видео, где показывают обломки "Шахеда" и на нем видна "Комета".

"Флеш отмечает, что такая находка свидетельствует о том, что:

сотрудничество с Ираном по обмену комплектующими для "Шахедов" двустороннее;

Иран использует для атак простые 4-элементные антенны. Следовательно, РЭБ на Ближнем Востоке не мощный.

При этом добавил, что в Украине уже давно "меньше 8 элементов ничего российского не летает".

Иран атакует военные базы Запада - подробности

Как сообщал УНИАН, на Кипре была атакована авиабаза военно-воздушных сил Великобритании. Ее атаковали иранские беспилотники.

Издание Daily Mail отмечало, что это произошло вскоре после того, как британский премьер-министр Кир Стармер разрешил США наносить "оборонительные" удары по иранским ракетным объектам с этой базы.

По информации Cyprus Mail, британскую авиабазу атаковал иранский беспилотник. По неподтвержденным данным, это мог быть Shahed 136.

Минобороны Великобритании подтвердило, что авиабаза на Кипре подверглась удару беспилотника. Из-за этого были объявлены меры предосторожности на объекте.

Как стало известно Би-би-си, в результате предполагаемого удара никто не пострадал.

