Фарш индейки или говядины: диетологи ответили, какой лучше для здоровья

От того, что вы положите в корзину – птицу или красное мясо, зависит не только вкус блюда, но и здоровье сердца и уровень сил.

Если в вашем меню часто появляются итальянская лазанья или мясные шарики с пармезаном, то вы точно знаете этот момент колебаний у мясного отдела: говядина или индейка?

Как сообщает издание Prevention, хотя вкус или рецепт могут влиять на ваш выбор, диетологи советуют обратить внимание на скрытые нюансы пищевой ценности, которые определяют, что именно лучше для организма.

Самая главная фишка фарша из индейки – это его источник протеина. Порция такого фарша дает не просто 17 г белка, но и максимально легко усваивается. Это означает, что организм сможет расщепить и использовать почти весь полученный протеин, что удается далеко не с каждым продуктом, рассказывает диетолог Рэйчел Гаргано.

О других полезных свойствах делится эксперт по вопросам женского здоровья Лорен Манакер:

"Фарш из индейки богат селеном, который укрепляет иммунитет, и витаминами группы B, которые добавляют энергии".

По данным Национального института здравоохранения, всего одна порция индейки покрывает почти половину суточной потребности в селене, важном элементе, необходимом для здоровой щитовидной железы. Кроме того, в индейке есть холин, полезный для мозга, и цинк для защитных сил организма, по информации Американской ассоциации сердца.

Несмотря на репутацию "тяжелого" мяса, говядина также имеет свои козыри, говорят эксперты.

"Говяжий фарш – это еще один легкоусвояемый белок", – утверждает Гаргано.

По ее словам, он обеспечивает почти в два раза больше железа и цинка, чем индейка. Это мясо является лидером по содержанию гемового железа. По данным Клиники Кливленда, такой тип железа легче всего усваивается и является критически важным для выработки гемоглобина, который транспортирует кислород по всему телу.

"Говяжий фарш также содержит витамин B12, который имеет решающее значение для выработки эритроцитов и здоровья мозга, а также холин", – добавляет Манакер.

Однако не все так однозначно, отмечает другая диетолог.

"Вот интересный факт о пищевой ценности: большая часть фарша из индейки состоит из мяса вместе с кожей и жиром в их естественных пропорциях. Единственный вид фарша из индейки, который не содержит кожи, – это фарш из индюшиной грудки", – предупреждает она.

По данным USDA, 90% нежирный говяжий фарш содержит 5 г насыщенных жиров, что в два раза больше, чем в аналогичной индейке.

"Некоторый предварительно упакованный фарш из индейки может содержать добавленный натрий или наполнители, поэтому важно проверить этикетку", – отмечает Манакер.

Лучше всего для похудения

Согласно исследованию 2024 года, опубликованному в журнале Obesity Science & Practice, высокое потребление белка напрямую связано с большей потерей веса.

"Как фарш из индейки, так и говяжий фарш могут вписаться в план похудения, если вы выбираете нежирные варианты. Выбирайте говядину вместо индейки, если ищете железо, и выбирайте индейку вместо говядины, если ищете самый нежирный вариант", – подсказывают эксперты.

Баланс питания

Ранее УНИАН писал, что секрет долголетия часто ищут в диетах, и новое исследование показало неожиданную пользу умеренного употребления мяса для достижения столетнего юбилея. Оказалось, что люди, которые совсем отказываются от животного белка, могут реже становиться долгожителями из-за дефицита важных микроэлементов для мышц и костей. Однако главный фокус стоит держать не только на отбивных, а на большом количестве овощей, цельном зерне и активном образе жизни.

Также мы писали, что для похудения не обязательно изнурять себя в спортзале, ведь ученые открыли способ заставить организм сжигать жир самостоятельно. Оказалось, что ограничение в рационе только двух аминокислот, содержащихся в мясе и молочных продуктах, запускает в теле режим выработки тепла. Этот процесс имитирует реакцию организма на холод, благодаря чему мыши в эксперименте тратили на 20% больше энергии, даже не двигаясь больше.

