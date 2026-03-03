Он ничего не стоит: Зеленский признался, какие у него отношения с Орбаном

Украина и Венгрия смогут возобновить нормальные отношения, после того, как Орбан проиграет выборы.

Прездент Владимир Зеленский верит, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан проиграет на выборах, и тогда Украина сможет возобновить нормальные отношения с Венгрией.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью изданию Corriere Della Sera. "Я верю, что Орбан потерпит поражение на выборах, и тогда мы сможем возобновить нормальные отношения с Венгрией", - сказал Зеленский и добавил, что в том числе потому, что венгерский народ не пророссийский.

Зеленский об Обране: он ничего не стоит

"Орбан становится важным, когда влиятельные политические силы дают ему силу, иначе он ничего не стоит. Венгрия - страна, которая имеет значение, но не обладает военным весом", - детализировал Зеленский.

Президент добавил, что не разговаривает с Орбаном потому что он этого не хочет. "Но у меня есть контакты с Робертом Фицо (премьер Словакии - ред.)", - сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что много раз говорил Орбану, что Европа не может покупать энергоносители у России, поскольку российский диктатор Владимир "Путин немедленно использует новые финансовые поступления для закупки оружия против Украины".

Зеленский о "Дружбе"

Также Зеленский ответил, возможно ли удовлетворить требование Орбана и открыть работу нефтепровода "Дружба":

"Россияне несколько раз бомбили "Дружбу", а затем атаковали наших техников, которые ее ремонтировали. Почему же Орбан не обвинил россиян в бомбардировке? Я объяснил Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня, и это нужно ясно дать понять Путину".

Ситуация с "Дружбой"

Как сообщал УНИАН, 27 января Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Это привело к остановке транзита нефти в Словакию и Венгрию.

23 февраля Фицо заявил, что Словакия останавливает поставки электроэнергии Украине в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

27 февраля стало известно, что Хорватия может поставлять нефть в Венгрию и Словакию через трубопровод "Адриа", чтобы компенсировать перебои в работе трубопровода "Дружба".

