'Ни одна капля не покинет регион': в Иране угрожают поднять цены на нефть до $200

Цена на "черное золото" уже взлетела с начала войны примерно на 10%.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) угрожает поднять цены на нефть до 200 долларов, сообщает Al Jazeera.

"Мы атакуем нефтепроводы и не позволим ни одной капле нефти покинуть регион. Цена на нефть достигнет 200 долларов в ближайшие дни", – заявил генерал КСИР Эбрагим Джабари.

Он добавил, что американцы зависят от нефти из региона и "имеют долги на тысячи миллиардов долларов". По его словам, Иран будет атаковать все суда, которые будут проходить через Ормузский пролив.

"Пролив закрыт. Если кто-то попытается пройти, герои Корпуса стражей революции и военно-морских сил сожгут эти корабли", – заявил Джабари.

Al Jazeera сообщает, что Тегеран действительно нацелился на инфраструктуру, критически важную для мировых нефтяных поставок. Это "возмездие" за бомбардировочную кампанию Израиля и США, которая началась 28 февраля и привела к гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников.

Рост цен на нефть и газ - главные новости

Ормузский пролив, расположенный между Ираном и Оманом, является одним из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Именно поэтому угрозы Тегерана вызывают беспокойство у экспертов.

Цены на энергоносители уже резко выросли, поскольку нарушение движения танкеров через Ормузский пролив и повреждение производственных объектов вызвали неопределенность в отношении поставок "черного золота".

С начала войны цена на нефть взлетела примерно на 10%. Так, 2 марта стоимость нефти марки Brent составляла 79,97 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки WTI стоила 73 доллара за баррель.

Эксперты предупреждают, что война в Иране быстро выльется в рост цен на заправках. Аналитики говорят, что цены могут оставаться высокими, пока в Персидском заливе будут продолжаться бои.

