Убийство Хаменеи активизировало два главных инстинкта Путина, - Politico

Удары США по Ирану, несомненно, усилили паранойю российского диктатора и его стремление к победе над Украиной.

Убийство иранского аятоллы Али Хаменеи, несомненно, активизировало два самых глубоких инстинкта российского диктатора Владимира Путина.

Первый - это глубоко укоренившуюся паранойю по поводу собственного долголетия и стремление к политическому выживанию, которое определяет победа над Украиной любой ценой, пишет издание Politico.

Издание акцентировало, что оба были продемонстрированы в коротком заявлении на сайте Кремля, в котором Путин осудил убийство Хаменеи как "убийство… совершенное в циничном нарушении всех норм человеческой морали и международного права".

Журналисты обратили внимание, что это была более резкая реакция, чем после захвата другого бывшего союзника России, венесуэльца Николаса Мадуро.

"И все же Путин, что примечательно, не назвал страны, стоящие за убийством", - написало издание.

Откуда у Путина паранойя

Издание провело небольшой экскурс в прошлое, чтобы объяснить причины нынешней путинской паранойи. Отмечается, что в России смерть Хаменеи вызвала сравнения со свержением другого диктатора - Муаммар Каддафи в Ливии.

По словам российского журналиста Михаила Зыгаря в 2011 году ликвидация Каддафи повергла Путина в ярость.

В мае 2012 года, вскоре после свержения Каддафи, Путин вернулся на пост президента и как отметило издание, вероятно, для того, чтобы порвать с Западом и искоренить внутреннее инакомыслие, которое он обвинял в стремлении к сотрудничеству с врагами России для осуществления смены режима.

"Именно смерть Каддафи стала поворотным моментом в российской политике - как внешней, так и внутренней", - считает Александр Баунов, старший научный сотрудник Центра Карнеги.

Аналитик добавил, что то, что США и Европа позволили так жестоко свергнуть Каддафи, было воспринято Путиным, бывшим агентом КГБ, как "верх предательства".

"С годами Путин все больше погружался в изоляцию. А недавние события только усилили его паранойю", - констатировало издание.

"Как они собираются нас убить": что говорит кремлевская пропаганда

Издание отметило, чо хотя официальные лица России избегают критики в адрес Вашингтона, из-за его операции в Иране, кремлевская пропаганда говорит за всех.

"Понимаем ли мы, что разговор об Иране - это также разговор о России?", - передало издание слова главного российского пропагандиста Соловьева.

Еще один рупор Кремля Александр Дугин распространил мысль о том, что Вашингтон, возможно, планирует сделать то же самое с Россией.

"Ясно, кто следующий, и ясно, что на самом деле означают переговоры с таким врагом", - высказал он свою мысль, намекнув на мирные переговоры с Украиной при участии США.

А одно из прокремлевских изданий и вовсе вышло со статьей под заголовком: "Как они собираются нас убить".

Что говорит Кремль

Кремль, напротив, занял гораздо более дипломатичную позицию, отметило издание и привело в пример слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который выразил "глубокое разочарование" по поводу ситуации с Ираном, а также "глубокую признательность" за усилия США по Украине. Песков добавил, что "прежде всего, мы... защищаем свои собственные интересы".

"Послание было ясным: Путин не позволит своим чувствам к Ирану помешать достижению целей в Украине", - констатировало издание.

Что будет делать Путин

Профессор российской политики в Королевском колледже Лондона Сэм Грин отметил, что главным оружием Путина против Украины была готовность и способность администрации Трампа оказывать давление на украинцев и европейцев:

"У него нет абсолютно никаких причин отказываться от этого оружия".

Что бы ни чувствовал лично Путин, его действия показывают, что он прагматик, выразил мнение Грин:

"Он не собирается рисковать своей личной безопасностью, безопасностью своего режима или своим видением национальной безопасности России, чтобы рисковать своей жизнью, помогая иранцам, северокорейцам, китайцам или кому-либо еще".

Как война в Иране играет на руку Кремлю

В целом, как рассуждают журналисты, для Москвы иранский кризис имеет ряд преимуществ, среди которых перспектива повышения цен на нефть, разногласия между Европой и США по поводу того, как справиться с последствиями, и отвлечение Вашингтона от войны в Украине.

Действия Трампа также способствуют укреплению его внутриполитической и международной риторики об опасностях западной гегемонии.

"Более того, у Путина есть сдерживающий фактор, которого не было ни у Каддафи, ни у Хаменеи: крупнейший в мире ядерный арсенал", - написало идание.

Однако, как считает издание, ядерное оружие не обеспечивает защиты от угроз изнутри. Если падение союзных диктаторов обострит опасения Путина, они, скорее всего, будут сосредоточены не столько на ракетах НАТО, сколько на дворцовых интригах.

Грин отметил, что Путин, как никто другой, знает, что диктаторы, накопившие такую ​​власть и удерживающие ее так долго, как он сам, обычно уходят с поста одним из двух способов:

"Либо под арестом, либо в гробу".

Ситуация в Иране

28 февраля в ходе ударов по Ирану США ликвидировали аятоллу Али Хаменеи и ряд других больших чиновников.

Сегодня вице-президент США Джей Ди Венс объяснил, что Трамп хочет убедиться, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием, "а это требует коренного изменения мышления иранского режима".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что ситуация на Ближнем Востоке и беспилотники над Кипром - это не отдельные конфликты, а прямое следствие разрушения международного права в результате нападения России на Украину.

