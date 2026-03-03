Путин уже проиграл, но война продолжается: французский философ назвал роковую ошибку Запада

Он объяснил, почему Украина до сих пор вынуждена бороться за свою свободу и что мешает поставить точку в противостоянии с агрессором.

Украина могла бы уже сейчас праздновать победу, если бы западные партнеры проявили больше смелости и обеспечили надлежащий уровень поддержки. Об этом в интервью"РБК-Украина" заявил известный французский философ и публицист Бернар-Анри Леви.

По его словам, он не обращает внимания на скептические настроения, которые в последнее время распространяются в Европе и США. По убеждению Леви, победа Украины неизбежна, несмотря на призывы к сомнительным компромиссам.

"Я никогда не переставал верить в победу Украины. И для меня Путин уже проиграл", – подчеркнул он.

Леви аргументирует свою позицию тем, что российский диктатор потерпел крах еще в феврале 2022 года, не выполнив ни одной стратегической задачи. В частности, спикер отметил, что Россия провалила взятие Киева, не смогла расколоть НАТО или ЕС и не свергла законную украинскую власть.

Комментируя ситуацию на фронте, француз отметил, что территориальные завоевания РФ ничтожны по сравнению с ценой, которую заплатил Кремль.

"Такая сила. Такая техника. Такие человеческие потери, чтобы получить так мало. Большая часть оккупированной территории была оккупирована ранее, как вы знаете. Следовательно, он проиграл", - подчеркнул мыслитель.

Главной же причиной того, что боевые действия продолжаются, философ считает недостаточную решимость союзников. По его мнению, западный мир имел все инструменты для быстрого завершения войны.

"Если бы мы, Запад, оказали немного больше помощи, немного больше поддержки, если бы были немного более решительными, Украина одержала бы решительную победу. Я в этом убежден", - добавил публицист.

В заключение Леви признал, что цена этой борьбы катастрофически высока – как в человеческом, так и в психологическом измерениях. Однако, как утверждает философ, он отказывается рассматривать любой другой сценарий, кроме окончательного триумфа Украины.

Война в Иране - влияние на Украину

Ранее УНИАН писал, что премьер-министр Италии Мелони прямо заявила: весь нынешний хаос в мире, от взрывов на Ближнем Востоке до ядерных угроз Ирана, начался именно с нападения России на Украину. Она объяснила, что Кремль фактически разбил "мировое стекло" правил, показав другим агрессорам, что международное право больше не работает. Мелони считает опасной иллюзией мнение о том, что эта война где-то "далеко", ведь огонь конфликтов уже перекинулся на порог Европы.

Добавим, что новая военная кампания Дональда Трампа против Ирана рискует переключить все внимание и ресурсы США с украинского фронта на ближневосточный. Эксперты опасаются, что дефицитные ракеты для ПВО, которые сейчас критически необходимы ВСУ, Пентагон начнет использовать для собственных операций против Тегерана. Это может ослабить позиции Киева не только на поле боя, но и в дипломатической плоскости, поскольку Белый дом рискует потерять фокус на мирном урегулировании войны с Россией. Влияние иранского кризиса уже стало ощутимым даже в вопросах евроинтеграции, приведя к переносу важных встреч по вступлению Украины в ЕС.

