В Киеве уже ожидается 'осторожный приход весны', - Укргидрометцентр (графік)

Днем в столице воздух прогреется до +3°...+8°

В Киеве в ближайшие дни периодически будут осадки, но температура днем будет держаться выше нуля. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"3-7 марта в Киевской области и в городе Киеве прогнозируем осторожный приход весны, поскольку в воздушных пространствах будет преобладать северо-западный процесс, о чем будет свидетельствовать живой ветер с северо-запада", - говорят синоптики.

По их данным, осадки смешанной фазы и небольшой интенсивности будут чередоваться с периодами без осадков. Местами будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Температура будет немного колебаться, в зависимости от облачности. По Киевской области ночью будет от 2° тепла до 4° мороза, а днем +3°...+9°. В столице диапазон температуры несколько уже: ночью 0°...-3°, днем +3°...+8°.

Погода в Украине - будут ли еще морозы и снег в марте

Существенного похолодания в ближайшее время не ожидается, а погода будет преимущественно без осадков. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По его словам, март является переходным месяцем, поэтому возможны колебания температуры.

На этой неделе ночью столбики термометров будут опускаться до -5°, однако сильных морозов, как зимой, не прогнозируют. Будет преобладать антициклональная погода. 3 марта возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом, без образования устойчивого покрова.

