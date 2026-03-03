Рекомендуется избегать районов, расположенных вблизи объектов безопасности или военных объектов.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном, британская военная база на Кипре, RAF Akrotiri, подверглась удару беспилотника в ночь на воскресенье. Об этом пишет The Independent.

В материале расскажем, опираясь на универсальные рекомендации МИД Великобритании, безопасно ли сейчас путешествовать на Кипр, в Египет и страны Ближнего Востока.

Авиакомпания EasyJet отменила три рейса туда и обратно, соединяющих Великобританию и Кипр, в понедельник в качестве "меры предосторожности" после предполагаемого удара беспилотника.

Безопасно ли путешествовать на Кипр

В понедельник утром Министерство иностранных дел Великобритании выпустило новые рекомендации после предполагаемого удара беспилотника по базе.

"2 марта 2026 года Управление суверенных военных баз подтвердило предполагаемое падение беспилотника на базу ВВС Акротири. Гражданам Великобритании, находящимся на территории суверенных военных баз, следует следовать инструкциям, размещенным на странице Управления суверенных военных баз. Гражданам Великобритании, находящимся в Республике Кипр, следует следовать любым инструкциям местных властей Кипра", - сказано в сообщении.

Отмечается, что хотя Министерство иностранных дел и по делам Содружества не предостерегает от поездок на Кипр, путешественникам рекомендуется принимать "разумные меры предосторожности" из-за "повышенного риска региональной напряженности".

В настоящее время большинство рейсов в аэропорты Пафоса и Ларнаки и обратно выполняются по расписанию. Представитель easyJet заявил:

"Рейсы с 3 марта в настоящее время выполняются по расписанию, но мы рекомендуем клиентам, которые планируют поездки на Кипр и обратно в ближайшие дни, проверять наш трекер рейсов для получения самой свежей информации. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия для наших клиентов, и предлагаем варианты перебронирования, в том числе на рейсы других авиакомпаний или возврат средств, а также размещение в отеле и питание для тех, кому это необходимо".

Безопасно ли путешествовать в Египет

МИД Великобритании не предостерегает от поездок в основные туристические центры Египта, включая Каир, Луксор, Асуан, Александрию и два курорта на Красном море - Шарм-эль-Шейх и Хургада. Однако в других районах страны действуют предупреждения.

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) не обновило свои рекомендации для Египта в свете эскалации конфликта в выходные дни. Рекомендуется избегать районов, расположенных вблизи объектов безопасности или военных объектов.

МИД также не рекомендует поездки в некоторые районы Египта, однако эти рекомендации действуют уже некоторое время. Он не рекомендует поездки в пределах 20 км от границы Египта и Ливии и Северного Синая.

Безопасно ли путешествовать в ОАЭ

По состоянию на 28 февраля Министерство иностранных дел Великобритании не рекомендует совершать поездки в Объединенные Арабские Эмираты, за исключением крайне необходимых, из-за "региональной эскалации" и "сообщений о ракетных атаках".

Людям, находящимся в ОАЭ, включая Дубай и Абу-Даби, было рекомендовано оставаться дома.

После временной приостановки полетов в международном аэропорту Дубая и международном аэропорту Зайед в Абу-Даби, "ограниченное" количество рейсов из ОАЭ возобновилось.

Безопасно ли путешествовать в Иорданию

МИД Великобритании не рекомендует поездки в пределах 3 км от границы с Сирией. В отношении остальной части страны, включая популярные туристические места, такие как Амман, Вади-Рам и Петра, предупреждений нет.

Кроме того, FCDO также рекомендует избегать районов, расположенных рядом с объектами безопасности или военными объектами. Планы отъезда следует постоянно пересматривать, а документы должны быть актуальными.

Рейсы из международного аэропорта имени королевы Алии в Аммане по-прежнему выполняются, хотя многие из них могут быть отменены или задержаны.

Безопасно ли ехать в Бахрейн

МИД не рекомендует совершать поездки в Бахрейн, за исключением самых необходимых. Также там советуют оставаться дома в связи с сообщениями о ракетных обстрелах.

Рекомендуется избегать зон, расположенных вблизи объектов безопасности или военных объектов, постоянно пересматривать планы отъезда и убедиться в актуальности проездных документов.

Международный аэропорт Бахрейна заявил:

"Полеты в BIA временно приостановлены в связи с закрытием воздушного пространства Бахрейна. Мы будем продолжать предоставлять обновления по мере поступления дополнительной информации. Мы советуем пассажирам следить за официальными каналами аэропорта и соответствующих авиакомпаний для получения последних обновлений".

Ситуация на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза атак на американские объекты и даже территорию США его не беспокоит, поскольку "это часть войны". Также он отметил, что США близки к "достижению целей в Иране" - наземная операция, скорее всего, не понадобится.

Шесть американских военнослужащих погибли с начала операции в Иране, сообщило Центральное командование ВС США.

Госдеп призвал американцев срочно покинуть Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, ОАЭ и Йемен. Два беспилотника атаковали посольство США в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд.

